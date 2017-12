ERC es distancia de Ciutadans i es consolida una majoria independentista

A 48 hores de les eleccions catalanes, el mapa polític segueix polaritzant entorn de ERC i Ciutadans. El partit d'Oriol Junqueras amplia el seu avantatge al capdavant a costa de les altres dues forces independentistes, Junts per Catalunya i la CUP, segons la quarta entrega de 'tracking' preelectoral del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per El Periòdic d'Andorra. La majoria secessionista guanya terreny i ja se situa en una forquilla d'entre 67 i 70 escons, sent 68 el llindar de la majoria absoluta. En vots, els partidaris de la ruptura amb Espanya sumen el 46,2% dels sufragis, mig punt més que en el sondeig de dilluns. ERC i Ciutadans estan empatats en estimació de vot, però els republicans treuen als taronges cinc escons d'avantatge. Esquerra ha guanyat dos punts en les últimes 24 hores i supera per una dècima a les hosts d'Inés Arrimadas, que també creix set dècimes (23,2%). En diputats, ERC n’aconseguiria 36-37 (quatre més que dilluns) i Ciutadans, 31-32 (dos més). Junqueras puja dos punts i mig en intenció directa de vot (el vot sense “cuina”) i atraparia a un terç dels votants de la CUP, que perd mig punt (4,9%) i un escó (5-6). Junts per Catalunya, la marca del president Carles Puigdemont, cedeix també un punt (18%) i dos escons (26-27).

