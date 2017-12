El MoraBanc se la juga a París per no quedar eliminat

Sense marge d’error. Aquesta és la circumstància amb la que es troba el BC MoraBanc Andorra en les darreres jornades de la fase de grups de l’EuroCup. Avui (20.45 hores) visita a un Levallois Metropolitans que ja no té possibilitats d’entrar al top 16, però no per aquest fet deixa de ser perillós.

Peñarroya: «Juguem contra un rival que en les últimes jornades està millorant molt les seves prestacions» L’equip del Principat no depèn de si mateix, però ha de fer la seva feina. «És important per a nosaltres a nivell classificatori perquè hem d’intentar guanyar un partit més que el Torí i en queden dos», exposa el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, tenint en compte que els italians estan un triomf per sobre. L’única opció és la de la victòria a París perquè «volem arribar a l’última jornada amb opcions», fixant-se en un mateix, ja que «tota la resta no depèn i nosaltres» i «hem de fer la nostra feina».

Albicy torna a casa

El primer equip com a professional d’Albicy va ser el parisenc, pel que serà un matx especial pel base gal. Però deixa de costat aquesta circumstància sentimental perquè es tracta d’un «partit molt important per a nosaltres per classificar-nos per a la següent ronda de l’EuroCup». Es presenten a la capital francesa amb «confiança i esperem jugar-lo amb el mateix esperit que contra el Baskònia», tot i aquest cop amb un resultat diferent.

Com que «no podem controlar el que passi entre el Darussafaka i el Tor, el que hem de fer és guanyar el nostre partit», sense tenir en compte que el Levallois està eliminat del top 16: «Segur que jugaran a guanyar i han de pensar en vèncer el seu següent partit de lliga. Hem d’anar a jugar amb una gran determinació, perquè no serà fàcil guanyar allà, ja que a casa seva són un equip que posa en dificultats absolutament a tothom». Les últimes jornades de l’Eurocup el MoraBanc surt amb la pressió d’estar obligat a vèncer per no quedar matemàticament eliminat. Per Albicy no és cap problema afegit, ja que «juguem per això, per aquesta classe de partits».