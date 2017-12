Marc Pujol es perd per lesió el que queda de temporada

Segueixen els problemes en forma de lesió per a l’FC Andorra. I de greus. Marc Pujol no podrà jugar el que queda de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, que el mantindrà un període de baixa d’entre els 6 i 7 mesos.



El migcampista internacional es va lesionar en el partit davant l’FC Borges Blanques en una jugada fortuïta. Després de les darreres proves es va confirmar la gravetat de la lesió. A mitjans del mes de gener serà operat. «Estic encara fent-me a la idea que se m’ha acabat la temporada», admetia Pujol, lamentant que arriba quan aquest curs els problemes físics l’estaven respectant i «no havia tingut cap lesió, em trobava bé», a més de ser un habitual a l’onze titular. La seva baixa per tota la campanya se suma a la de Jordi Alàez, recentment també operat

Sense fitxatges a la vista

Tot i les baixes, el club no es planteja incorporar jugadors. «No tenim pensat fitxar a ningú de moment. El nostre plantejament no ha canviat des de principi de temporada», assegura Ferré, ja que «tot va supeditat a la situació econòmica que tenim, tot i que ningú es podia pensar que tindríem dues lesions de llarga durada en tant poc espai de temps. Això ens fa trencar una mica el plantejament que teníem d’inici de temporada». Actualment «no hi ha opció d’incorporar jugadors per la situació econòmica que patim, perquè a més ens trobem el problema de no poder optar als jugadors de la lliga andorrana i tenim un problema també a l’hora de portar-los de fora». En diferents jornades s’ha hagut de completar convocatòries amb els juvenils, i amb ells se seguirà comptant: «Tenen un bon nivell i en qualsevol moment poden ajudar, però hem de tenir prudència i no oblidar que són joves. Els que han de treure les castanyes del foc són els components del primer equip». H