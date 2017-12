L’FC Andorra destitueix per falta d’entesa a Castellsagué

L’estada de Marc Castellsagué a la banqueta de l’FC Andorra ha estat efímera. Com vulgarment es diu, no s’ha menjat ni els torrons. La falta d’entesa que mantenia des de fa temps amb la junta i la totalitat de la plantilla porta a la decisió presa per la directiva de prescindir dels seus serveis abans d’acabar l’any.

Eloy Casals dirigeix aquesta setmana l'equip i ocuparà la banqueta dissabte contra el Valls Des de feia temps les relacions entre la plantilla i els tècnics havien passat per alguns alts i baixos, circumstància que també s'havia produït amb els dirigents de l'entitat. Els esdeveniments van acabar per la decisió de prescindir tant de Castellsagué com de Peter Muñoz, el segon entrenador. Ahir l'equip tenia una sessió d'entrenament i Castellsegué ja no va dirigir a la plantilla. Qui es fa va fer càrrec de l'equip és Eloy Casals, gràcies a la col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol. El tècnic ja va portar l'equip la temporada passada, juntament amb Richard Imbernón, en l'últim partit de lliga, i que era decisiu de cara a l'ascens a la Tercera Divisió, disputat a Barcelona davant la UE Sants.

Búsqueda d’entrenador

La directiva tricolor es posa en marxa per la contractació d’un nou entrenador, que compleixi amb el perfil que busquen. Les opcions estan obertes, però no volen tornar a errar, com consideren des de la junta, com en el cas de Castellsagué. L’aposta que s’havia fet pel tècnic de Llerona era forta, donant-li l’oportunitat per primera vegada de ser el màxim responsable a la banqueta d’un equip sènior. En els pròxims dies confien en tancar l’acord amb un tècnic, que pugui fer-se càrrec de l’equip a començaments d’any. En el matx que tanca el 2017, aquest dissabte al camp de la UE Valls, qui se segui a la banqueta serà Casals. aquest partit és el que es recupera de la cinquena jornada, i que no va poder disputar-se pels fets ocurreguts a Catalunya l’1 d’octubre.

Bon moment esportiu

La marxa de Castellsagué no es produeix pels mals resultats, com acostuma a ser en els casos on es produeix una destitució del cos tècnic. Aquest succeeix perquè la direcció d’uns i altres en la manera de treballar no era la mateixa. Amb Castellsagué a la banqueta l’FC Andorra ha sumat cinc victòries, cinc empats i tres derrotes en els tretze partits disputats. A la darrera jornada va aconseguir imposar-se al camp del CD Tortosa per 1-3, en un enfrontament on els tricolors van ser superiors al rival. L’equip s’ha caracteritzat per la bona disposició defensiva, converint-se en el segon equip menys golejat, amb dotze dianes en contra. En canvi, de cara a gol, la problemàtica ha estat més evident, amb només tres equips amb pitjors estadístiques en aquest sentit.

Una altra de les circumstàncies que es va trobar Castellsagué va ser una plantila curta d’efectius, accentuada per les lesions. Sempre havia reclamat fitxatges, però la directiva va tenir clar que per contenció econòmica aquestes altes no es podien produir i que s’havia de tirar endavant amb els divuit components de la primera plantilla, al que se li suma la intervenció dels juvenils.

La Federació Catalana de Futbol confirma que la UE Sants ascendeix a Tercera Divisió

Després que el Tribunal Català de l’Esport donés la raó a la UE Sants en la impugnació del partit jugat al camp de la UA Horta la temporada passada, la Federació Catalana de Futbol decideix que el Sants pugi directament la pròxima campanya a Tercera Divisió i que la categoria estigui composada per 21 equips, un més de l’habitual, ja que aquest curs seran com sempre tres els descensos. La pròxima campanya seran quatre, per a que la 19-20 la tornin a composar 20 conjunts. Des de l’FC Andorra no es farà cap reclamació sobre la decisió presa, tot i que la classificació hagués estat una altra de cara a l’ascens, on els tricolors haguessin estat segons i disputat la promoció, i no tercers.