Vives fa una crida a la unitat i a l’acostament d’Andorra a Europa

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, i el del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, van coincidir destacant la part del discurs en què Vives reclamava pensar més en la joventut. «Els joves no són el futur, sinó que ja són el present», va apuntar el copríncep. Segons López, Andorra té «un problema seriós» amb els joves en exclusió. «Cal una política de joventut que ara mateix és inexistent», va criticar el parlamentari. Per la seva banda, Naudi també va posar sobre la taula la precarietat laboral que recau, especialment, en la població de menys edat del país.

Parafrasejant el Papa Francesc, Vives va reconèixer la imatge «envellida i reduïda» que mostra Europa i va mencionar la crisi dels refugiats i la intervenció en conflictes nacionals «llargs i punyents». «Cal treballar perquè el continent recuperi la seva identitat i redescobreixi la seva ànima», va dir el bisbe. Des del Govern i els grups parlamentaris es va elogiar el to del discurs. «Si hi ha un repte futur al país és Europa, independentment dels colors polítics», va afirmar el cap de Govern, Toni Martí.

Vives va remarcar la necessitat de treballar des del petit país per un «futur europeu», basat en la capacitat de «cooperar junts per superar recels, menyspreus o divisions i afavorint sempre la pau i la comunió entre tots els pobles del continent». En aquest sentit, va demanar als andorrans que respectin les «legítimes diferències». «Estiguem units, atents a la salvaguarda de la nostra sobirania», va assenyalar Vives. Tot i destacar la vocació europea d’Andorra, el copríncep va ser crític amb les polítiques econòmiques i migratòries de la UE. Va lamentar el «descontentament i frustració de bastants ciutadans europeus» i va assegurar que la solució és la construcció unitària d’una Europa més centrada en la «sacralitat de la persona humana» que en l’economia o en les fronteres entre països.

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va fer una crida a la unitat i a l’acostament d’Andorra a Europa en el tradicional discurs de Nadal que va pronunciar ahir davant les autoritats del Principat, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. «Som europeus i ens encaminem a una major adhesió a la gran institució dels estats d’Europa com és la Unió Europea», va subratllar Vives, en una clara referència a l’acord d’associació del país amb la UE i recordant dues efemèrides que se celebraran l’any vinent: el 25è aniversari de la Constitució d’Andorra i el de l’entrada en vigor del Tractat de la UE.

