Corts denega l’extradició del periodista finlandès

El Tribunal de Corts va rebutjar ahir l’extradició del periodista finlandès Ilja Janitskin, reclamat per la justícia del seu país per ser el presumpte autor dels delictes majors d’incitació a l’odi, de calúmnies, d’amenaces, incompliment de la confidencialitat laboral i robatori de la propietat intel·lectual.



Ara bé, segons va anunciar ahir la secretària de Corts, el tribunal considera que no existeixen motius per extradir-lo. Ara, el ministeri fiscal té un període de 15 dies hàbils per presentar un recurs al Tribunal Superior. Actualment, el periodista està en arrest domiciliari, que haurà de complir fins que la sentència sigui ferma i, per tant, se sàpiga si hi ha recurs al Superior i, si és així, que aquest dictamini.

Janitskin va ser arrestat el 4 d’agost d’aquest any, després que les autoritats finlandeses demanessin la seva extradició.

El finlandès és conegut en el seu país perquè és un exjugador d’hoquei, que després va passar a ser periodista de la publicació digital MJV-lehti, considerada per molts anti-inmigrant i anti-UE. A més, podria ser el candidat presidencial del partit Reformista en les eleccions del mes que ve. De fet, segons Janitskin tot plegat és un muntatge de Finlàndia per evitar que es presenti als comicis,

Durant el judici, el ministeri fiscal va al·legar que s’havia de procedir a extradir-lo perquè els delictes que se l’imputen superen els tres anys de presó. A més, va destacar que els crims els va cometre un finlandès contra els conciutadans del seu país, per la qual cosa un tribunal del país nòrdic tenia competència per jutjar-lo.

Arrest domiciliari

Per la seva part, la defensa va argumentar que els delictes que se l’imputen són del 2015 i 2016 i, segons la llei andorrana, haurien prescrit. També va posar en relleu que si tornava a Finlàndia, la vida de Janitskin corre perill, ja que podria ser víctima d’un atemptat de grups d’ultra esquerra.



També va manifestar que el periodista té un càncer en grau molt elevat i, per això, si tornava a Finlàndia o seguia a la presó la seva vida estava en risc. Per això, Corts li va concedir l’arrest domiciliari, el dia que va tenir lloc l’audiència. Quan va saber la notícia, Janitskin va aclamar: ««A Andorra sí que existeixen els drets humans».