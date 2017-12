Dos anys de presó per a l’agressor del noi jueu

El noi que va agredir un jove jueu va ser condemnat ahir a dos anys de presó condicional. En l’agressió també hi van haver implicats dos joves més, un dels quals va ser penat amb 20 mesos de presó condicional. El tercer, que en el moment dels fets tenia menys de 21 anys i el tribunal ho va tenir en consideració, va ser condemnat amb 12 mesos de presó condicional. Els tres, a més, tenen un termini de suspensió de la condemna de quatre anys i no es poden apropar a la víctima en un període de sis anys. Així mateix, hauran d’indemnitzar-la solidàriament entre els tres amb més de 68.3000 euros. Els tres van ser condemnats per un delicte de lesions doloses amb l’agreujant de pèrdua o inutilitat d’un òrgan o sentit.



Els fets es remunten a una baralla que va tenir lloc el 18 d’abril del 2014 en el pàrquing d’un local d’oci nocturn de la Massana. La víctima va resultar ferida greu pels cops de peu que va rebre a la cara. Arran d’això, va haver de ser traslladat d’urgències a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El jove va requerir dues operacions a la cara per reconstruir-li els ossos i va perdre parcialment la visió d’un ull. Des de llavors, a més, segueix un tractament psicològic i psiquiàtric.

El judici

Segons va explicar la víctima durant el judici, que es va celebrar el 10 d’octubre, a dins del local es va discutir amb els seus agressors primer per futbol i després per la independència de Catalunya. Després, un cop fora, el grup de nois va començar a parlar sobre Hitler, el nazisme i els jueus. El jove, que era d’origen jueu, va demanar respecte perquè la seva família havia patit en les seves carns el nazisme. Això va desencadenar l’agressió.

Ara bé, després d’escoltar tots els testimonis, el ministeri fiscal va retirar durant el judici l’agreujant de racisme i xenofòbia, ja que va considerar que es va tractar d’una baralla en una discoteca «agreujada per l’efecte de l’alcohol».



No obstant això, l’acusació particular sí que va valorar que quedava provat el motiu antisemita, ja que va ser el desencadenant de l’agressió.