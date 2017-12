Una polsera solidària per a la investigació contra el càncer

Una polsera solidària contra el càncer i a favor de la investigació de la malaltia. Aquesta iniciativa ja és una realitat i la polsera es pot comprar, per 20 euros, a qualsevol de les oficines d’Andbank, al centre comercial Illa Carlemany i a la botiga Nerea Aixàs, a partir d’aquesta setmana. Els beneficis de la venda d’aquesta polsera solidària seran per a la Fundació Fero i contribuiran a la recerca d’una cura contra el càncer i d’uns tractaments més eficients i menys agressius. La polsera ha estat creada per la dissenyadora Nerea Aixàs i per Andbank, que han unit forces per lluitar contra la malaltia.



La joia està feta en plata i tela negra i persegueix l’objectiu de recaptar fons per a la investigació oncològica, el motiu pel qual treballa la fundació privada Fero. Aquesta entitat es basa en les donacions de particulars i gràcies a la suma d’aportacions econòmiques de nombrosos altruistes, ha pogut posar en marxa diversos laboratoris d’investigació científica. La fundació va ser fundada pel doctor Josep Baselga, catedràtic de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i president del comitè científic de la fundació Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). Una de les principals fites de la fundació ha estat la creació del Centre de Càncer de Mama, a la Vall d’Hebron, únic en la seva especialització a l’Estat espanyol.



Amb l’acció solidària de les polseres, Andbank vol seguir la línia del seu pla de responsabilitat social corporativa, que proposa, entre d’altres aspectes, ajudar en la investigació mèdica i afavorir les accions de lluita contra el càncer. L’entitat bancària andorrana també col·labora amb l’associació Cris contra el càncer i amb l’hospital Sant Joan de Déu. De fet, Andbank és un dels donants fundadors que aportarà diners per a la construcció de l’SJD Pediatric Cancer Center, que s’edificarà a Barcelona l’any vinent i que es considera que serà el centre d’oncologia pediàtrica més gran d’Europa, tal com es va explicar la setmana passada en una presentació organitzada a Andbank.