Decomís de 225.000 euros del narcotràfic colombià

Tot i que el Tribunal de Corts va absoldre un home d’un delicte major de blanqueig de diners, sí que va determinar decomissar-li els 225.000 euros que tenia en un compte d’una entitat financera del país. Els diners, suposadament, provindrien d’un ciutadà espanyol que els anys 90 tenia una empresa d’intercanvi de divises, amb la qual blanquejava diners d’un càrtel de droga colombià, que venia cocaïna.



Durant el judici, que es va celebrar el 20 de juny, un policia va relatar que el cas s’havia d’emmarcar en l’època dels grans càrtels de la droga de Medellin i Cali. El titular del compte era Miguel Bernabé Samper, que va ser detingut a Espanya l’any 2000 per facilitar el trànsit dels diners del narcotràfic d’Espanya a Europa. En concret, el grup venia cocaïna al Regne Unit i a Espanya. Llavors, a través de l’empresa d’intercanvi, tant les pessetes com les lliures esterlines es canviaven a dòlars, que després s’enviaven als responsables del càrtel, que vivien a Colòmbia o els Estats Units.

Samper, tot i ser detingut el 2000, va sortir en presó provisional i va aprofitar per fugir a Colòmbia, on finalment va aparèixer mort el 2007 per causes que es desconeixen.

En aquest cas, també hi ha implicat un amic de Samper, que també va obrir un compte al Principat amb 75.000 euros. Ara bé, aquest acusat que sí que va venir al judici, assegura que es tracta d’un préstec que li havia fet el seu amic. Recentment, la seva defensa va aportar a Corts un document que demostraria això i es va decidir donar un marge de dos mesos per valorar-lo. Per això, en la sentència d’ahir no es va fer referència aquest altre ciutadà espanyol.

Operacions al Principat

El 1998, el germà del gerent de la companyia de divises va ser detingut el novembre del 1998 en una operació en la qual van caure 38 persones més i 300 quilograms de cocaïna.

Un mes més tard, Samper i el seu amic van obrir un compte cada un a Andorra. En poc temps, els dos van posar en els seus dipòsits 40 milions de pessetes (uns 240.400 euros). A més, Samper va ingressar deu milions més (uns 60.000 euros) en el compte de l’amic al Principat. Totes les operacions es van efectuar en poc menys d’un any.