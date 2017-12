La branca general de la CASS tanca l’any amb 30 milions de dèficit

La directora general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Joaquima Sol, va desvelar ahir que la branca general de l’organisme tancarà aquest any amb 30 milions d’euros de dèficit que hauran de ser assumits pel Govern. La xifra és inferior a la que va haver d’assumir l’Executiu el 2016 pel mateix concepte, 35 milions d’euros. El decreixement té l’origen en la pujada del coeficient de cotització del 8% al 10% a mitjans de 2016, fet que ha permès obtenir més ingressos per a aquest concepte. «La despesa de la branca general segueix creixent any rere any perquè la població envelleix i requereix més tractaments, sovint per malalties cròniques, que amb els avenços tecnològics encareixen les cures», va explicar la directora general. Al contrari, la branca de jubilacions es tancarà aquest any sense xifres vermelles però «baixa l’excedent que es destina als fons de reserva», va tornar a alertar Joaquima Sol, durant la presentació del balanç d’accions del 2017.

Forfets de tractaments

Fins al segon semestre d’aquest any, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) facturava a la CASS cada una de les accions que efectuava al pacient. «Per exemple, abans arribava un llistat amb una anàlisi de sang, una radiografia, una altra anàlisi. Des del juliol ho hem empaquetat en forfets tancats. Hi ha per urgències o per cirurgies més o menys complexes, entre d’altres, i engloben totes les atencions sense que el SAAS les facturi individualment», va explicar el director de Prestacions de la CASS, Ignasi Arbusà. Aquest empaquetatge de serveis ha repercutit segons la seguretat social del Principat en un estalvi del 7% durant els dos primers mesos d’implementació que preveuen s’estalviï entre un 5 i un 7% de rebaixa al final d’aquest primer semestre d’implementació, respecte del que es pagava abans amb el sistema de pagament acció a acció. Arbusà va advertir que donava aquesta xifra «amb prudència» perquè cal esperar a les xifres que tindran al gener, ja que les úniques que tenen ara en ferm són les de juliol i agost , quan baixa l’activitat de l’hospital.

Convenis amb col·legis

Durant la presentació del balanç d’accions de 2017 també es van tractar alguns dels principals objectius de la CASS durant l’any que ve. Entre ells, i en el marc d’una reorganització i racionalització de tots els serveis, es troben un nou conveni amb el Col·legi de Farmacèutics i la renovació de l’actual amb el Col·legi de Fisioterapeutes.



«Es tracta d’emparar realment les relacions que existeixen actualment amb aquests col·lectius i d’integrar-los plenament a l’estratègia sanitària del país amb garanties», va valorar Arbusà, qui va considerar que tots els agents s’han d’alinear amb la reforma sanitària del Govern per treballar «per a l’eficiència i la qualitat». La CASS va explicar que els continguts de l’acord amb els farmacèutics encara s’han de treballar però les converses ja estan en marxa. «Les farmàcies cada vegada tenen un paper més important en la salut de la població. Els fàrmacs no són innocus i han de quedar establertes els obligacions dels farmacèutics. També fan una molt bona feina en monitoratge de malalties cròniques i hàbits saludables i estaran molt més lligats al sistema a través de la recepta electrònica».



Rascagneres va afegir que s’estan inspirant en el conveni de la seguretat social francesa amb el col·legi de farmacèutics gal i també amb el model de farmàcia catalana com a agent de l’equip assistencial de salut pública.



Pel que fa als fisioterapeutes, Arbusà va confirmar que la CASS vol «regular les prestacions que es contemplen» i «anar cap a un tractament per patologia i procés» més específic. També es vol establir criteris reguladors per «discernir el bon prestador del poc regularitzat».

Comptes tercer trimestre

Ahir també es van fer públics la liquidació de comptes del tercer trimestre de la CASS. Es consolida la recuperació del nombre d’assalariats i dels treballadors per compte propi, que pugen un 4 i un 7%, respecte del mateix període de l’any passat. Tot i això, la despesa a la branca general i a la de jubilacions segueix augmentant.

El sistema informàtic, preparat pel metge referent

El director de Prestacions de la CASS, Ignasi Arbusà, va parlar del calendari per a la implementació del metge referent. «Nosaltres ens hem adaptat a allò que va marcar el Govern i estem compromesos que al gener hi haurà totes les eines informàtiques al sistema perquè l’assegurat pugui triar el seu metge de referència» va explicar Arbusà però la possibilitat de gestionar el 25% del pagament a càrrec de l’usuari a través de la CASS només arribarà al mes de març. Sobre el mateix assumpte, el president del Consell d’Adminitració, Jean-Michel Rascagneres va recordar que perquè això s’endegui «cal que el reglament de la via integrada estigui aprovat». «Nosaltres ens vam comprometre a no esperar a tenir els textos de la normativa en ferm per començar a organitzar els sistemes», va afegir el president. Respecte de la integració al sistema de copagament de les visites d’especialistes que derivi el metge referent, Arbusà va explicar que encara no hi ha un calendari fixat per a aquesta implementació.