Els liberals treuen ferro a les baixes i asseguren que tenen «gent nova»

Liberals d’Andorra (Ld’A) va celebrar ahir el congrés extraordinari que va validar Jordi Gallardo com a candidat del partit per a les properes eleccions generals. Després de la crisi interna de la formació que ha acabat amb la separació de cinc dels seus membres al Consell General, Gallardo va assegurar ahir que comencem «una nova etapa» i que el que ha passat «ja és passat». El candidat liberal considera que la marxa de Josep Pintat i els seus afins no fa perillar el suport que pugui aconseguir el partit a les parròquies, especialment a Sant Julià i la Massana. Tampoc el fa patir perdre militants, ja que «alguns han abandonat el projecte i altres s’hi han sumat». «Els que han marxat han pres un camí diferent, un camí que no era el nostre, un camí que mira al passat. El seu lloc ja l’han ocupat d’altres que s’han volgut sumar al projecte d’aquesta nova etapa que mira cap al futur», va sentenciar Gallardo durant el seu discurs. I en la mateixa línia va afegir que «estic convençut que hi ha una majoria de gent, que no es pronuncia, que pot trobar en aquesta nova etapa una espurna d’il·lusió i de canvi real que no veu enlloc».



També es va referir a la ruptura de la formació el secretari d’organització de Ld’A, Amadeu Rosell. Després que ahir es conegués que, a la sortida de Josep Pintat i Carine Montaner com a afiliats s’hi sumaven també cinc membres més de l’executiva, Rosell va deixar clar que «el que perdem per una banda ho guanyem per una altra» amb la incorporació de «10 afiliats més». «Es tracta de gent jove amb moltes ganes», va assegurar.

Sense precipitació

La pèrdua del suport dels membres d’Unió Laurediana i de Ciutadans Compromesos i independents no ha fet canviar d’opinió als líders liberals. Gallardo i Rosell segueixen defensant el procés que han escollit per elegir candidat per als properes comicis, encara sense data, argumentant que «ens hem avançat per no anar a últim moment». «No sabem quan hi haurà eleccions però tenim clar que cal escoltar a la gent sempre i no només els dies que dura la campanya», va considerar Gallardo.



Per tot, el també president del grup parlamentari va deixar clar que «malgrat el que diguin, malgrat el que ens vulguin fer creure, no deixem que els altres ens defineixin».



L’estratègia i el programa

El projecte que vol liderar Gallardo aspira a presentar-se en solitari a totes les parròquies, ja que la representació territorial és l’única manera de tenir possibilitats de fer ombra a nivell nacional. Amb tot, la formació segueix tenint sobre la taula l’oferta de Jaume Bartumeu de conformar aliances a les llistes parroquials i presentar-se en solitari a les nacionals per tal de posicionar-se com una alternativa de Govern amb possibilitats clares. En aquest sentit, Gallardo va apuntar que fins ara la proposta ha quedat en segon terme perquè primer calia escollir candidat i va deixar clar que «primer treballarem en solitari per arribar a totes les parròquies però després la realitat ens situarà allà on podem arribar i ja ho veurem».



Durant el seu discurs, el líder liberal es va presentar com «el punt d’equilibri davant dels extremismes d’uns i altres» i va apostar per ser «la punta d’un gran iceberg en forma de moviment polític que no és conformista i que lluita perquè vol canviar les coses». I, evitant fer referència a aquells que «han abandonat el projecte», Gallardo va qualificar la nova etapa com aquella que «ha deixat enrere els tics del passat» i com un moviment que «entén que les coses es decideixen quan s’ha escoltat a tothom, no quan han decidit alguns». «No ens queda altre remei que sacsejar la polític andorrana i el seu modus operandi tradicional», va augurar.



En un discurs molt marcat per trencar amb «la vella política», el candidat liberal va afirmar que són els defensors d’aquest antic model «els que diuen i afirmen que no sóc un bon candidat» i va afegir que «de fet, sóc l’antítesi del candidat que defensen els partidaris de la vella política». «Sóc fill d’immigrants, de treballadors del comerç i l’hostaleria, andorrà de primera generació que he arribat fins aquí a base d’esforç, perseverança, determinació, i sobretot humilitat», es va definir.



Critic amb la manca de reformes impulsades pel Govern de Toni Martí, el líder del partit liberal va apostar per «un programa amb un sol punt» que va denominar «endreçar la casa». «Endreçarem la casa, una idea simple però que ho conté tot, perquè ens obliga a regirar tot de dalt a baix, sense por.Ja no podem parlar de reformar perquè hi ha coses que simplement s’han de substituir o canviar. Hem de parlar de transformar, els canvis han de ser substancials», va concloure.

Nou congrés per suplir les dimissions de l’executiva

El secretari d’organització de Liberals d’Andorra (Ld’A), Amadeu Rosell, va explicar ahir en declaracions a la premsa que la formació convocarà un nou congrés passades les festes de Nadal per refer l’executiva del partit després de les últimes cinc dimissions que es van conèixer ahir. Les darreres baixes corresponen a Joan Albert Farré, vice-president primer; Oliver Alís, secretari d’organització; Ruth Vila, secretaria d’igualtat; Marc Pintat, representant d’Unió Laurediana, i Xavier Surana, representant del comitè d’Ordino.

En una carta dirigida al president del partit, Jordi Gallardo, els cinc membres van mostrar el seu descontentament per «les formes i els acords utilitzats» per a l’elecció del candidat a cap de Govern, que a judici d’aquest grup han servit per «promoure» la candidatura de Gallardo.