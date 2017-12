Sis anys de presó per a l’ancià que venia haixix

Sis anys de presó. Això és el que va dictaminar ahir el Tribunal de Corts per un ancià, de 70 anys, que va entrar 40 quilograms d’haixix al Principat el maig del 2016. A més, també el va condemnar a pagar una multa de 200.000 euros, així com a decomissar-li la droga, 38.300 euros que se li van trobar en efectiu. També va determinar que se li decomissessin una pòlissa d’assegurances valorada en 100.000 euros, que es creu que venien de la venda d’aquesta droga, així com dels interessos que s’haurien produït amb aquests diners.



Amb això, es compleix la condemna que havia demanat la fiscalia durant el judici, que es va celebrar el 24 de novembre. En concret, havia exigit sis anys de presó, un i mig ferms.



L’home va relatar en el judici que havia optat per vendre droga perquè amb la pensió que tenia no arribava a finals de mes. Per això, va decidir portar 40 grams d’aquesta droga al Principat, els quals venia a tres euros el gram. De fet, quan la Policia el va enxampar ja n’havia venut 27 grams.

La Policia va trobar la droga per casualitat. El jubilat vivia a Ordino, on un patrulla d’agents va anar el desembre del 2016 per informar sobre els robatoris dels xalets. Ara bé, quan estaven prop d’una casa es van donar compte que feia molta olor d’haixix. Quan l’home els va obrir la porta, primer, els hi va dir que era perquè s’havia fumat una cigarreta amb aquesta droga, però els agents van insistir perquè l’olor era molt forta i el jubilat va confessar tot. L’ancià es va posar a plorar i els va ensenyar on guardava la droga i els diners.