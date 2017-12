El PS es defineix com l’alternativa de Govern «social i econòmica»

El Partit Socialdemòcrata (PS) va fer ahir un balanç de la feina feta al llarg d’aquest any i va posar sobre la taula les prioritats per a l’any vinent. En aquest context, el líder de la formació al Consell General, Pere López, es va mostrar convençut que han evidenciat les mancances de les polítiques socials impulsades per Demòcrates per Andorra (DA). Amb tot, López va deixar clar que el PS no es presenta només com una alternativa en matèria social, sinó que també es posiciona com la formació «més innovadora en matèria econòmica». «No només en matèria social podem fer una política més justa i més redistributiva, sinó que en matèria econòmica podem ser més agosarats, legislar de manera més innovadora i oferir al país possibilitats que els demòcrates els estan negant» amb la seva «política poruga i conservadora», va sentenciar.

Pel que fa a les prioritats per al 2018, López va posar sobre la taula la necessitat de fer pedagogia pel que fa a la reforma laboral, seguir insistint en polítiques socials, especialment en la problemàtica de les pensions i la implementació del tercer pagador, seguir d’aprop els canvis de la llei de la Funció Pública i lluitar per una reactivació econòmica que atragui la inversió estrangera.

El candidat per les eleccions

López va fer aquestes declaracions en un berenar amb els mitjans de comunicació acompanyat de la primera secretària, Susanna Vela i el coordinador de la Joventut Socialdemòcrata (JSA), Pere Baró. En el mateix acte, Vela va anunciar que la voluntat de la formació socialdemòcrata és començar el procés de primàries per escollir el candidat a cap de Govern després de les festes de Nadal. Segons va detallar, la decisió estarà «oberta a tots els ciutadans que vulguin participar i que s’inscriguin al cens». Un cop encetat, el procediment es pot allargar «entre dos o tres mesos», de manera que els socialdemòcrates preveuen tenir candidat cap a la primavera.



Per la seva banda, Baró va fer una valoració de les joventuts del partit i va destacar que el PS és «l’única formació que es preocupa realment pels problemes dels joves». En aquest sentit, el socialdemòcrata va remarcar que els temes que més amoïnen als joves són les polítiques d’habitatge, les ajudes als estudis, els mecanismes per buscar feina i els joves i infants que estan en risc.



Baró també va fer un balanç del primer any de la joventut del PS que es va crear el novembre de l’any passat amb només sis membres i actualment ja el composen 15 persones «amb l’objectiu de donar veu als joves».