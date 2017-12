Pare Noel, a Encamp

La parròquia d’Encamp viurà un any més la tradicional cavalcada del Pare Noel, que se celebra el 24 de desembre. El Pare Noel sortirà a les 18.00 hores del camp de futbol de Prada de Moles per arribar a la plaça dels Arínsols, després d’haver enfilat per l’avinguda de Joan Martí i la plaça del Consell.



A la plaça dels Arínsols rebrà de mans dels infants totes les cartes que aniran plenes de bons desitjos i de demandes dels regals somiats.

Vista al Pas de la Casa

El Pare Noel no s’oblidarà de l’altra vil·la de la parròquia, el Pas de la Casa. En aquesta localitat, la cavalcada sortirà a les 20.00 hores des de peu de pistes i passarà per l’avinguda d’Encamp, carrer Sant Jordi, carrer Catalunya, avinguda d’Encamp, carrer Major i avinguda del Consell General, fins a arribar a la sala de festes del Pas de la Casa.

En aquesta darrera àrea és on, el Pare Noel atendrà els infants de la vila i escoltarà atentament totes les seves peticions, va informar l’ANA.

El Pare Noel recordarà els nens que s’han de portar bé, si aquella nit volen rebre els seus preuats i esperats regals.

El 24 de desembre també se celebrà també a la parròquia encampadana la tradicional Missa del Gall. Pel que fa al Pas de la Casa, la missa començarà a les 19.30 hores a l’església de Sant Pere, mentre que a Encamp es realitzarà a mitjanit a l’església de Santa Eulàlia.