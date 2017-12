Pintat creu que l’acord amb la UE provocarà una «convulsió»

El conseller del grup mixt i expresident del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, considera que la progressiva reducció de la protecció fiscal del tabac podria portar la indústria a «convulsionar». Ho va afirmar ahir, després que el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, pronunciés el discurs de Nadal, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. Pintat pateix pel futur del sector tabaquer, en el punt de mira des de dilluns, quan el Govern va anunciar que la UE havia acceptat un període de transició de 30 anys abans que el tabac quedi integrat del tot en la unió duanera.



«La lliure circulació de mercaderies vol dir que el sistema impositiu que permetria una protecció de la indústria i el sector agrícola desapareix», va remarcar Pintat, que alerta del perill que l’acord podria suposar per a un sector de gran pes al PIB del país. El parlamentari, però, va admetre que encara és difícil fer valoracions de la mesura perquè queden detalls per aclarir. La resta de l’oposició va evitar opinar al respecte perquè també prefereix esperar a conèixer la lletra petita de la decisió presa entre el Govern i la Unió Europea. «No coneixem en concreció la mesura, esperarem que hi hagi una reunió i que el cap de Govern ens l’expliqui en aprofundiment», va apuntar Pere López, president del Partit Socialdemòcrata (PS). Tot i així, Víctor Naudi, president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), va avançar que veu amb «escepticisme» l’acord, malgrat insistir que el seu partit és «favorable a l’acostament a Europa».

El cap de Govern, Toni Martí, va insistir que l’aplicació de la mesura serà molt progressiva i que «hi haurà marge» després dels set anys en què es mantindrà l’actual statu quo del sector. Per tractar el tema, Martí té pendent una reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Junker.