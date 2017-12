SDP insisteix en què la reforma comunal no respecta la Constitució

L’any acaba amb una bona notícia per al sector tabaquer

En el cas de la llei de transferències, Naudi va rebutjar que es tingui en compte el quilometratge de carreteres secundàries de cada parròquia o les mesures ambientals que apliquen els comuns per designar les partides. Això, va opinar, crearia desigualtats. Pel que fa a la llei de competències, Naudi va afirmar que seria inconstitucional el punt de la cessió dels terrenys comunals al Govern.

També va assenyalar que per fer aquesta legislació s’hauria fet un canvi constitucional que només hauria tingut el suport de la minoria.

Víctor Naudi, conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va reiterar ahir que la llei de transferències i la de competències, aprovada el 20 d’octubre pel Consell General, podrien ser inconstitucionals. És per això, que divendres passat, junt amb dos consellers del Liberals d’Andorra (Ld’A) i dos del Partit Socialdemòcrata (PS) van presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC). «Hi ha un seguit de punts que no respecten la Constitució i demanem al TC que es pronunciï», va remarcar Naudi.

Per Núria Segura Insa

