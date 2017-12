La CASS celebra els 50 anys amb nous procediments

La CASS complirà la primavera vinent 50 anys i coincidint amb l’efemèride i amb la reforma sanitària prevista, la seguretat social del país ha projectat una reorganització dels seus serveis més transversals i molt orientada a comunicar millor, tant de cara als usuaris externs com per als mateixos treballadors de la CASS, tota aquesta evolució s’inclou dins un pla anomenat Oxigen. A més, també a la primavera seran les eleccions del Consell d’Administració, amb participació oberta a tots els afiliats, ja siguin andorrans o no. Sobre aquest tema, el president del Consell actual, Jean-Michel Rascagneres, va insistir en la importància de la participació de tots els col·lectius amb representació «perquè tots aporten una visió concreta i propera que ningú més coneix.

Administració electrònica

Una de les branques que es volen potenciar dins del pla Oxigen és la relació a distància amb la CASS, que consistirà amb la possibilitat de realitzar tots els tràmits a través de la seu electrònica, així com d’una reestructuració de la pàgina web i de la intranet per assegurar que la informació arribi de manera més fluida i entenedora a tots els usuaris.

La filosofia darrere de tots aquests canvis és la de «rellançar tots els processos per redefinir-los des de la perspectiva de l’usuari final», va detallar la directora d’Administració i Finances de la CASS, Carolina Vich. Els usuaris podran interactuar amb la seguretat social andorrana a través de la seva àrea personal a la pàgina web amb el certificat digital. «Aquest any ja hi ha alguns tràmits disponibles però volem que es puguin fer tots després d’una transició a poc a poc», va afegir la directora.



La nova web que es presentarà a principis de l’any que ve també tindrà un xat en temps real i, respecte de l’atenció personalitzada, a l’edifici de la CASS s’augmentarà el servei de recepció i es reestructurarà l’atenció a les diverses plantes «perquè l’usuari no se senti perdut», va explicar el director de Comunicació de la CASS, David Caubet. Aquest any el temps d’espera en l’atenció a la seu central de la caixa ja s’ha reduït en tres minuts.



A la tramesa d’informació als usuaris i afiliats s’ha decidit treballar per estrats, és a dir «entregar la informació justa i necessària perquè s’entengui, sense atabalar amb molts tecnicismes», va comentar Vich. Tot i que va aclarir que la informació sempre es detallarà en cas que es demani.

L’adequació electrònica de la CASS ha suposat l’actualització de tots els sistemes informàtics, el redisseny de l’arquitectura de sistemes i la implementació de l’eina per a tràmits a distància.