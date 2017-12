La CEA exigeix «contenció de la despesa» urgentment

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va exigir ahir, a través d’un comunicat, «contenció i racionalització» de la despesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Per això, l’organització creu que cal aplicar el Pla de Salut del Govern que ja està elaborat, s’oposen a qualsevol mesura que suposi augmentar la recaptació de les empreses i proposen que augmenti «progressivament» l’edat de jubilació. Aquest posicionament és una reacció de la CEA a les «darreres manifestacions del President del Consell d’Administració de la CASS», Jean-Michel Rascagneres, segons la mateixa font, que considera que «previ a parlar d’augment de cotitzacions i de reduccions de prestacions per als assegurats», cal afrontar les mesures d’estalvi que es van acordar el 2016.

Branca jubilació

La CEA considera que «atès que l’esperança de vida ha variat a l’alça, cal anar regularitzant el coeficient de conversió» i «incrementar progressivament l’edat de jubilació, adaptant-se a les especificitats professionals». Amb aquests dos arguments principals, la confederació assegura que abans d’aplicar mesures que incrementin els gravàmens o les cotitzacions, cal aplicar mesures correctores del «desequilibri clarament estructural», segons el document. La CEA defensa que l’augment dels impostos «incrementa la pressió fiscal i redueix la capacitat de captar talent».



Branca general

La Confederació d’Empreses demana al Govern el grau d’implementació de les propostes presentades per la CASS en relació al document de «Mesures a prendre en relació a la branca general per l’exercici 2016, vist el baix grau d’execució i la imprescindibilitat de la implementació d’aquestes mesures», entre les quals es troben la regulació de la cartera de serveis, la revisió de les nomenclatures, seguiment del consum farmacèutic, el potenciament de la cirurgia major ambulatòria o reglamentar els criteris dels professionals que poden establir convenis El comunicat també reflecteix la preocupació per l’increment de la despesa sanitària en un 50% els darrers deu anys tot i que el nombre d’assegurats s’ha mantingut estable.



Jean-Michel Rascagneres, interpel·lat al comunicat, va preferir no valorar-lo ahir, tot i que va assegurar que oferirà una resposta pública al document de la CEA.