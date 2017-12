Els hotels apugen més d’un 15% el preu de les habitacions per Nadal

Les perspectives per la pròxima campanya de Nadal són molt positives, segons el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara. Si durant el Pont de la Puríssima a començaments de mes, els allotjaments van incrementar un 15% les seves tarifes, ara durant les festes de Nadal el president de la UHA creu que els preus seran superiors a aquesta xifra. De fet, va comentar que «hi ha un ple tècnic» en totes les parròquies durant els dos ponts que hi haurà en aquesta festivitat (el primer serà el 25 i 26 de desembre que cauen en dilluns i dimarts; mentre que el segon és l’1 de gener que serà dilluns). «Per ple tècnic entenem una ocupació del cent per cent», va puntualitzar Ara.



A més, va explicar que actualment només queden habitacions, especialment durant Cap d’Any, per un valor d’uns 300 euros o més per nit, una dada que es pot contrastar en webs d’empreses de reserva on-line com Booking.

Així matex, Ara va remarcar com a dada positiva que, normalment, els diumenges sempre són els dies més fluixos pel que fa a reserves, però com que enguany el 24 i el 31 de desembre cauen en el darrer dia de la setmana, això ha afavorit que hi hagi una bona ocupació. «Enguany ens beneficia el calendari», va emfatitzar Ara.

Canvi de visitants

A més, Ara va relatar que hi ha com dos cicles de turistes. El primer és que el ve pròpiament durant la festivitat de Nadal, després el 26 i el 27 són dies més fluixos que hi ha canvi de visitants, però que de cara el cap de setmana del 30 de desembre les reserves es tornen a incrementar per fregar el cent per cent d’ocupació. De fet, segons Ara l’ocupació serà millor pel cap de setmana de Cap d’Any que no pas el de Nadal.

En canvi, des de l’altra associació del sector, Autèntica Hotels, van manifestar que la millor setmana és la del Nadal, és a dir, dels dies que van des del 25 de desembre a l’1 de gener. «Es preveu un bon Nadal: fa fred i ha nevat», va assenyalar Cristina Canut, presidenta de l’entitat. En aquest sentit, va afegir que l’ocupació rondarà entre el 70% i el 80%. Canut va ressaltar que a partir del 2 de gener tornen a baixar les reserves, però que això és propi de la setmana de Reis. «Normalment les reserves en aquesta època són d’última hora, no com el Nadal que la gent és més previsora», va indiciar Canut.



Des de les estacions d’esquí també es respira aquestes bones impressions. Tot i no tenir xifres oficials, des de Grandvalira van afirmar que «el ritme és bo». De cara a la festivitat, aquest domini preveu obrir 175 quilòmetres esquiables, amb el 85% de les pistes obertes i dels remuntadors, així com que els sis sectors estiguin enllaçats.