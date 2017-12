L’oposició acusa el Govern de canviar la llei quan no la poden complir

L’oposició en bloc va criticar ahir que el Govern vulgui modificar la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda com a regla d’or, a vistes que l’any que ve no pugui complir amb el límit d’endeutament quan elabori el pressupost del 2019. Davant els retrets de les forces polítiques de la minoria, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va defensar que l’objectiu de definir un marc pressupostari –aquest en concret entre 2016 i 2019– és tenir «una eina de planificació a mig termini» que cal anar «ajustant en funció de la realitat de cada moment».



A més, Cinca va insistir que ara per ara el Govern no està incomplint la llei ja que els textos només obliguen a complir els límits d’endeutament a final del marc pressupostari, és a dir amb el pressupost del 2019, i no durant els tres anys que s’han planificat. «Si s’incomplirà o no ho veurem el 2019 quan presentem el pressupost i en el supòsit que no s’hagi canviat la llei abans». En aquest sentit va afegir que, malgrat que consideri que calen canvis, l’Executiu continua compartint «els objectius essencials» de la llei: «evitar l’escalada» de l’endeutament, moderar el creixement de la despesa corrent i propiciar «els millors tancaments pressupostaris» dels últims anys.



Per tot, el ministre va assegurar que no s’aposta per canviar la llei per poder elaborar el pressupost del 2019, sinó perquè «no es pot pretendre governar a curt termini només i sense pensar en el govern de la propera legislatura». «Cal plantejar canvis que previnguin límits però que alhora permetin un marge raonable de maniobra pels propers governs per fer les polítiques que creguin oportunes», va reflexionar.

Els arguments de l’oposició

El debat va tenir lloc ahir al Consell General arran de l’esmena a la totalitat sobre el marc pressupostari de l’administració general de l’Estat per al 2016-2019 presentada pel grup liberal. Va ser el president de la formació blava qui va començar l’argumentació afirmant que «el govern va aguantar sobre el paper una llei que a la realitat no pot complir». El president liberal també va denunciar que «les previsions estiguin inflades per complir amb uns paràmetres» i va qüestionar la utilitat de la llei si «ara que l’han d’incomplir, la canvien».



Molt crític amb la feina de l’Executiu i el suport de DA va ser també el conseller del PS, Pere López, que va lamentar que el Govern aprovés la llei el 2014 en solitari i que ara que calen canvis demani el suport dels altres grups. «Ho fan tot sols i quan arriba el problema proposen que ho fem tot juts», va criticar qualificant l’actitud dels afins de Martí de «deslleial».



Per la seva banda, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va definir la llei com «absurda i tecnòcrata». «Al Govern se li esgota el marge de maniobra per justificar l’incompliment de la llei», va sentenciar. La sessió d’ahir va ser la primera en què es va fer palesa la divisió del grup liberal. Per part del grup liberal va intervenir Gallardo i per part dels cinc membres que s’han adherit al grup mixt va ser Carles Naudi qui va defensar els arguments dels consellers d’Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos. Així, el massanenc va lamentar que l’Executiu no compleixi amb la llei especialment pel que fa als comptes de les societats públiques i parapúbliques. «No estem d’acord en què es modifiqui un excel amb sumes i restes només perquè els números quadrin», va opinar.



Finalment, l’esmena a la totalitat va ser desestimada amb els vots en contra de la majoria.