El Cirque du Soleil homenatja la música de les grans dives

Beyoncé, Lady Gaga, Tina Turner, Whitney Houston, Cher, Mariah Carey i Edith Piaf són algunes de les grans artistes internacionals que podrien sonar al nou espectacle que el Cirque du Soleil està acabant de polir i que presentarà de manera exclusiva el juliol de l’any vinent a Andorra. Un cop s’acabi la negociació al voltant dels drets d’autor, la companyia concretarà el llistat d’icones musicals que, a través de remescles modificades per a l’ocasió, teixiran el fil conductor del nou show, titulat Diva, an event in Andorra by Cirque du Soleil. L’espectacle repassarà a manera d’homenatge la trajectòria de les grans dives que han marcat la història de la música en els últims 50 anys.



Després que el Govern confirmés dilluns el tancament del contracte que garanteix dos anys més d’espectacles inèdits per part de la prestigiosa companyia circense al Principat –pel 2018 i el 2019–, Andorra Turisme ja està posant fil a l’agulla amb la campanya comunicativa, que aquest any serà més trencadora que en anteriors edicions, per adaptar-se al canvi de rumb que pren l’esperat espectacle a partir del 2018. Si durant els últims cinc anys es van emmarcar els shows dins l’anomenada sèrie Scalada, que donava continuïtat a un format concret centrat en alguna de les característiques d’Andorra, l’any vinent s’innova fins al punt d’apostar per un estil «molt original i poc vist a Europa», en paraules de Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme. «Cirque du Soleil sí que ha fet algun espectacle centrat en un únic artista, com ho va fer fa quatre anys amb Michael Jackson a Barcelona, però mai n’ha fet cap d’aquestes característiques, amb tants cantants involucrats», va explicar Budzaku.



Les acrobàcies, amb números únics, es sincronitzaran amb una dotzena de cançons, que tot i que amb alguns canvis respecte a les versions originals, seran «totalment reconeixibles per tot el públic assistent». Els temes seran una barreja de neo-soul i grooving-pop, dos gèneres que donaran unitat i coherència al repertori, format per cançons mítiques dels anys ‘70 i ‘80 fins a peces més modernes i comercials de l’actualitat.

Més places per a públic assegut

S’oferiran 22 representacions, les mateixes que l’any passat, des del dissabte 30 de juny fins al 29 de juliol, l’últim diumenge del mes. L’espectacle durarà aproximadament una hora i s’ubicarà com és habitual a l’aparcament del Parc Central, on s’instal·larà una carpa gegant per aplegar fins a 5.000 persones. Una nova configuració de l’espai permetrà augmentar el nombre de places per al públic assegut, que pujarà de les 2.580 del 2017 a les 3.000. Es reserven 2.000 places per al públic dempeus, que podrà gaudir del show gratuïtament si ho reserva amb prou antelació. Pel que fa al pressupost de l’esdeveniment, es preveu gastar 2,7 milions d’euros, una quantitat semblant a la de fa dos anys i una mica superior a la del 2017 per les despeses extra que suposen els drets d’autor necessaris per engegar el show d’enguany.



A partir del març o l’abril ja es podran comprar les entrades, tal com va avançar ahir, a la presentació del nou espectacle, Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme. Aquest any, el preu serà una mica més car per a les persones que vulguin veure l’espectacle un divendres, dissabte o diumenge, que hauran de pagar 23 euros. Entre setmana, el preu de l’entrada es mantindrà en 20 euros.