Més de 2.500 catalans voten a Andorra en tres dies

Un total de 2.506 catalans van votar des de diumenge fins dimarts per escollir els seus representants. A Catalunya avui se celebren eleccions per poder elegir la configuració del nou Govern d’aquesta comunitat autònoma. En el cas dels catalans que resideixen a Andorra podien votar per correu o bé presencialment a l’Ambaixada, una opció que ha escollit una àmplia majoria, 1.624 dels electors. La majoria dels catalans que van votar són de la província de Barcelona (1.327), seguits de Lleida (862), Tarragona (216) i Girona (101).



Aquests residents van acudir a les urnes dins del període ordinari, però per la particularitat d’aquestes eleccions el Govern espanyol ha obert un període de votació extraordinari a través del qual els electors estrangers també van poder acudir ahir i avui a les urnes.