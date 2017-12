Els Demòcrates negocien la llista de supòsits d’escoltes telefòniques

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir que DA estudia amb la resta de grups parlamentaris, batlles, magistrats i advocats un llistat acotat de supòsits que permetrien l’ampliació de supòsits per realitzar escoltes telefòniques davant de determinades sospites de delicte. La intervenció de les comunicacions inclourà determinats delictes menors relacionats amb la violència de gènere o els menors, entre d’altres, així com també aquells que emprin les xarxes socials com a element clau per cometre el delicte. De fet, el ministre va informar que ja hi ha un primer redactat de consens treballat en conjunt amb el Col·legi d’Advocats, un dels col·lectius més crítics amb l’anterior intent d’ampliar les escoltes telefòniques, en aquell cas, relacionat amb els delictes fiscals.



Espot va incloure el llistat entre una de les prioritats del ministeri que caldria aprovar durant els propers mesos: «Em consta que ja s’han fet algunes reunions i esperem que l’any que ve es pugui produir una modificació del codi de procediment penal, que de fet és un canvi molt puntual d’un article que pugui plasmar aquest consens al voltant d’aquesta qüestió», va avançar ahir durant l’acte de pressa de possessió de quatre magistrats del Tribunal Superior i del Tribunal de Corts.

El titular de la cartera de Justícia va insistir en la necessitat d’aprovar aquesta modificació amb un «consens ampli de tots els grups, batlles, magistrats i advocats. També va parlar del vessant positiu de les intervencions de comunicació per a la protecció de la ciutadania: «Hi ha alguns supòsits que actualment queden fora de les possibilitats d’investigació dels nostres tribunals i que no permeten donar una resposta adequada als ciutadans. Per exemple, a fi de poder localitzar agressors de violència de gènere o poder investigar determinats delictes comesos a través de xarxes socials».



Al mateix temps, Espot va assegurar que totes les parts implicades estan vetllant per «protegir el dret a la intimitat i el dret a la comunicació de tothom».

«Es tracta d’arribar a un consens en el qual tots els implicats es trobin còmodes. Ja ho vam dir en el seu moment que tard o d’hora la qüestió de les escoltes s’hauria de tornar a posar sobre la taula. La regulació actual d’Andorra és molt garantista en comparació amb els països de l’entorn», va explicar el ministre.



Espot va lamentar que en d’altres ocasions el debat de les escoltes telefòniques es va realitzar amb massa «demagògia política» i va desitjar que les converses per arribar a una modificació de la regulació es facin «des d’una òptica pausada i eminentment jurídica». A més, va destacar la voluntat d’acord de DA, que va passar de voler incloure qualsevol delicte a pactar un llistat de supòsits.

Investigació del suïcidi d’un pres a la Comella

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va parlar ahir sobre el curs de les investigacions sobre el suïcidi d’un pres a la Comella el 7 de desembre passat. Al respecte, Espot va assegurar que la direcció del centre penitenciari va seguir tots els protocols establerts i actualment s’estan elaborant tots els informes per determinar si hi va haver o no negligències «per tal d’adoptar les mesures necessàries». Segons el ministre, «de moment, res fa pensar que hi hagués errors» i va preferir no anticipar esdeveniments. A més, va informar que «les mesures especials de protecció [contra suïcidis] s’apliquen quan hi ha un dictamen previ de perill per part dels serveis mèdics però en aquest cas poques hores abans del suïcidi hi va haver una revisió mèdica i no es va constatar la voluntat de l’intern per treure’s la vida». Segons el ministre, no hi va haver cap indici que es podria arribar al tràgic desenllaç. «No podem adoptar mesures de protecció excessives sense indicis perquè suposa una coacció per a la resta d’interns», va dir Espot.