‘C’est fini’ a Europa

El top 16 de l’EuroCup ja no és possible pel BC MoraBanc Andorra. No va estar bé davant el Levallois Metropolitans, que es trobava ja eliminat, en una segona part on la falta d’encert en el tir i les facilitats donades al rival va condemnar a l’equip a tancar aquesta edició a Europa sense haver guanyat cap matx a domicili (99-92). Els francesos, en canvi, sí que van estar entonats i fins a cinc jugadors van superar els 10 punts anotats.

Els atacs dominarien sobre les defenses. I els triples acompanyarien. El primer era obra de Leslie que donava una primera avantatge als francesos després de la cistella de Blazic. Els gals van arribar a materialitzar en aquest primer període cinc llançaments de tres de sis intents, que en part explica perquè van arribar a tenir una avantatge de dotze punts (24-12). Fins arribar a aquest moment Prepelic va mostrar totes les seves virtuts en el tir, atrevint-se des de totes les distàncies. Un altre que destacaria era Francisco, portant també el pes anotador dels seus. Albicy, que s’enfrontava a l’equip amb el que havia debutat com a professional, mantenia el nivell que va mostrar diumenge contra el Baskònia, imprimint velocitat i entrant a cistella. Shurna, en el triple, es mostrava encertat i així les distàncies es van anar reduint, amb Albicy i Jankovic també anotant des de més enllà dels 6,75 metres. I qui posava el punt i final al quart era Fernández, com no, encistellant sobre la botzina (29-25).

El ritme era elevat i el marcador es movia amb assiduïtat. Lesca, amb un triple llunyà feia seguir la ratxa local, i responia Jankovic amb cinc punts seguits. Tot i els esforços de Diaw i Prepelic a l’hora de veure cistella, els andorrans van canviar la tendència que s’estava produint. Especialment fi estava Walker, amb tres triples en poca estona. Amb els dos primers i una cistella de Fernández es produïa la igualada a 45. Els empats es van anar produint fins que el nord-americà feia el tercer, per començar a manar d’un i portar la iniciativa en l’electrònic. Albicy des de la línia de tirs lliures, i Blazic, no van errar. Amb dos del base francès a falta de 5’6 segons pel final el Levallois imprimia rapidesa per arribar a cistella a través de Francisco, que assistia a Roos per a que posés el 53-56 al descans.

Paràlisi anotadora

Tot l’encert ofensiu que havia mostrat fins llavors el MoraBanc, es va apagar en la tornada dels vestidors. Ràpidament els gals van donar la volta al marcador, amb dues primeres cistelles de Campbell i una altra de Leslie. Diagné acosneguia tallar momentàniament el parcial, que li va donar continuitat tot seguit Prepelic amb un triple. Leslie ampliava avantage i mitjançant tirs lliures Blazic era l’únic capaç d’anotar per part andorrana. Mentrestant, els parisencs seguien a la seva, amb un Ware imparable. El MoraBanc només sumava quatre punts fins que Karnowski també ho feia quan havien passat més de set minuts. El problema que hi havia d’encert era important, i la defensa local no ajudava gens a millorar les coses. L’equip va quedar-se amb només 11 punts en 10 minuts, amb el quart finalitzant amb un triple de Fernández.

Els andorrans concedeixen massa concessions a un rival que es mostra encertat en el llançament

La reacció no va arribar i a mida que anava transcorrent el temps cada cop era més evident que a la capital francesa el MoraBanc s’acomiadava de classificar-se per al top 16. Només comprovar com van tornar a la pista els uns i els altres va ser una mostra del que seguiria per endavant. El parcial de sortida va ser de 7-0, per a que els gals marxessin de 15 (82-67). Lesca havia encertat de tres, mostrant els percetatges elevats del Levallois des de la llunyania, al que li seguiria Francisco. Albicy ho provava, i Jankovic posava també del seu canell. Però no era suficient, ja que Diaw ensenayava les seves aptituds i el que li queda de bàsquet, no només en fase anotadora sinó també com a assistent. Fins i tot s’atravia amb el triple i no errava. Karnowski, Albicy i Diagné donaven alguna esperança, però qui es va encarregar d’esvair-la del tot va ser Odom, amb sis punts seguits. El matx ja estava decidit i de res va servir el triple de Fernández. Roos s’encarregava de tancar l’enfrontament.

A falta de disputar-se la darrera jornada la setmana vinent, els quatre equips classificats del grup A ja estan definits. Passen al top 16 el Darussafaka Istanbul, Unics Kazan, Fiart Torí i Cedevita Zagreb. Els turcs visitaran la setmana vinent el Poliesportiu d’Andorra.

Peñarroya: «Volíem lluitar fins el final a l’EuroCup»

«Estem tristos perquè volíem lluitar fins el final a l’EuroCup i ens quedem fora en un partit en el que no hem fet res del que havíem plantejat», assenyalava el tècnic, posant ènfasi en què «sabíem que jugàvem contra un equip amb molt talent i volíem que no juguessin còmodes, però no ho hem aconseguit. Hem estat tous i els hem deixat jugar amb percentatges massa alts», que va ser definitiu per sumar una nova derrota lluny del Principat. També lamenta que la línia que s’estava seguint les darreres setmanes en els partits, tant a Europa com a la Lliga Endesa, en aquets matx no va tenir continuïtat: «Portàvem un mes i mig fent bé les coses però aquest partit ha estat diferent».