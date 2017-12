FC Andorra i Castellsagué rescindeixen el contracte

No va voler dir una paraula de més del que tenia previst exposar. Marc Castellsagué acabava de signar la rescissió de contracte de mutu acord amb l’FC Andorra per concloure amb la vinculació que els mantenia units des de l’estiu passat. Es va acomiadar en una roda de premsa on no va voler respondre preguntes, llegint un escarit comunicat del que ha estat la seva curta etapa al club.

Castellsagué: «Estem molt agraïts pel tracte rebut, pel treball realitzat i pels resultats aconseguits. Desitgem el millor pel club»

Els fins ara tècnic tricolor va deixar clar que la rescissió es produeix de «mutu acord amb la junta directiva» i marxa amb bones paraules: «Desitjo els millors èxits a cadascuna de les persones que formen part del club». Sobre el comunicat inicial del club que se’l destituïa per falta d’entesa amb la directiva i la plantilla no va comentar res. «Estem contents amb els resultats aconseguits i amb el tracte humà que hem tingut. Estem molt agraïts a la junta i els jugadors i desitgem el millor per ells», assegurava, recordant que en el seu pas «deixem l’equip en lliga a la desena posició, amb dos partits menys», amb tretze partits disputats, amb cinc victòries, el mateix nombre de derrotes i tres empats. De com s’ha arribat al moment que hagués de plegar juntament amb el seu segon, Peter Muñoz, tampoc no va voler aclarir res. «No vull sortir del que he dit», afirmava.

Els jugadors, respectuosos

La plantilla de l’FC Andorra va trobar-se de cop amb la notícia de la marxa del tècnic de Llerona, que dimarts es va acomiadar dels jugadors. «Sobta una mica, perquè els resultats no estan sent dolents, però és una decisió de la directiva. Si creuen que és el millor pel club ho respectem», assegurava el Capità, Ludovic Clemente, que només pensa en clau de futur i que l’equip, amb un entrenador o altre a la banqueta, pugui «assolir la permanència l’abans possible».

Un altre pes pesant del vestidor, Cristian Martínez, exposava que aquesta «és una decisió de la directiva i la respectem», que «ens va impactar d’inici, però això és futbol i passa a tot arreu, des dels clubs de Primera Divisió a la categoria on ens trobem nosaltres». Als tècnics «els desitjo el millor» i se centra en la preparació del matx de dissabte amb la UE Valls: «Durant la setmana hem d’entrenar el millor possible per preparar el partit i arribar en les millors condicions per acabar bé l’any, amb una victòria. Guanyar ens permetria donar un salt qualitatiu a la classificació. H