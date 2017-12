Vives anima a treballar per a la reinserció a les presons

A l’arribada de Vives a la presó, el van rebre el director del centre penitenciari, Francesc Tarroch, i el subdirector, Ismael Hernando. Després d’una estona parlant amb els responsables i interessant-se per la situació actual dels interns, els funcionaris i el propi centre, el copríncep va destacar la importància d’encarar les activitats i les línies d’actuació de les presons a facilitar l’adaptació futura dels interns a la societat i a potenciar la seva formació, clau en el procés de reinserció. També va subratllar la necessitat de garantir el respecte i la dignitat de totes les persones que per un motiu o altre s’han vist privades de la seva llibertat.

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va animar a enfocar tot el treball dins el Centre Penitenciari de la Comella a la reinserció laboral i social dels interns un cop complertes les penes de presó. L’arquebisbe d’Urgell ho va anunciar dimecres a la tarda, aprofitant la seva visita a la presó, on va anar a celebrar l’ofici religiós que tradicionalment té lloc durant les festes de Nadal, segons informen des del Bisbat d’Urgell.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació