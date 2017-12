Tres escoles d’art ofereixen una audició de Nadal

Durant la primera part de l’espectacle, el concert va consistir en un concert de cinc formacions musicals amb diferents instruments. Entre aquests, es podien escoltar els sons d’un piano, una guitarra en solitari, un duet d’acordions, un quartet de corda i fins i tot un sextet variat, segons informa l’ANA. Cadascuna de les cinc formacions va tocar una peça. A més, l’espectacle va ser molt complet i va comptar amb la participació dels sis actors de Joves.ad, que van representar un text escrit per Pere Tomàs. El moviment corporal i el ritme van prendre protagonisme a través de les habilitats en escena d’una trentena de ballarines i ballarins de l’Aula de Dansa. Les seves coreografies van tancar l’espectacle amb múltiples peces que van deixar el públic, format per nombrosos familiars, bocabadats i orgullosos.

L’Institut de Música, l’Aula de Teatre i l’Aula de Dansa del Centre Cultural la Llacuna van celebrar ahir al vespre el clàssic espectacle de Nadal. L’audició va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i va aplegar diferents alumnes de música de les tres escoles artístiques que, conjuntament, van crear i assajar aquest espectacle, centrat en la història d’un rodamón que intenta trobar un lloc per passar la freda nit de Nadal. El protagonista de la trama acaba trobant un forat per esmunyir-se en un edifici que sembla abandonat, però al final s’hi troba una sorpresa.

