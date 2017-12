Un 42% més de catalans voten en aquestes eleccions

Un 42% més de catalans residents a Andorra han anat a votar en aquestes eleccions autonòmiques respecte als darrers comicis que es van celebrar el setembre del 2015. En concret, en aquesta ocasió han votat un total de 3.474 catalans, dels 13.102 que viuen en el país. Així doncs, han votat un 26% dels catalans censats al Principat.



Ara fa dos anys, en canvi, van acudir a les urnes uns 2.000 electors i en aquell moment residien al país 12.395 catalans. Això, suposa que van expressar-se en els comicis un 16% dels residents al país d’aquesta comunitat autonòmica.

Però la transcendència d’aquests comissis també ha propiciat que s’hagi superat la participació en relació a les eleccions espanyoles, que es van celebrar el juny del 2016. En aquella ocasió, estaven cridats a les urnes 22.100 residents espanyols, però finalment van exercir el seu dret de vot un 12%, és a dir, 2.467 persones. Així doncs, van votar prop d’un 29% menys, que en aquests comissis catalans.

En aquestes eleccions hi va haver un període ordinari per votar, que va durar de diumenge a dimarts, en el qual van expressar-se a les urnes un total de 2.506 persones. Després, es va obrir un segon període extraordinari, que va ser ahir i abans d’ahir, i en el qual van exercir el seu dret de vot 968 persones. D’aquestes, 822 van fer-ho a l’urna instal·lada a l’ambaixada espanyola i els altres per correu. A més, 573 electors van ser de Barcelona, 276 de Lleida, 47 de Tarragona i 43 de Girona.



El global dels vots

Pel que fa al global de participació, si sumen el període ordinari i extraordinari, un total de 2.464 persones van votar a través de les urnes que es van posar a l’ambaixada, mentre que un 1.028 ho van fer per correu. D’altra banda, un total de 1.900 dels que van dipositar el seu vot van ser de la província de Barcelona, seguida de Lleida (1.138), 286 i 150.