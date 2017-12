Els primers visitants britànics han d’aterrar a Reus per la boira

Els quatre primers vols de l’operadora Neilson Thomas Cook, que porta britànics al Principat a esquiar, van haver de ser desviats ahir per la boira que hi havia a l’aeroport d’Alguaire i van acabar aterrant a Reus, Tarragona.



Ian Archer, responsable de la companyia a Andorra, va detallar que es tracta d’un vol que va sortir de Londres Gatwick, que va arribar a Reus a les 09.00 hores i un altre de Manchester que va aterrar a les 09.15 hores. A la tarda, es van desviar els vols procedents de Londres Stansted i Birmingham, que van arribar a la ciutat tarragonina a les 17.15 hores i a les 18.00 hores respectivament. En total, això, va afectar 640 passatgers, que eren els primers britànics que venien a esquiar al Principat aquesta temporada d’hivern.

Archer va relatar que la boira feia que no es pogués veure a menys de 400 metres. «No es podia veure res, era impossible que un avió aterres en aquestes condicions», va exposar.

L’operadora preveu portar un 13% més de turistes aquesta temporada en relació a la passada

Ara bé, segons Archer, però, l’impacte pels viatgers «va ser mínim», ja que des de la sortida del Regne Unit ja se sabia que la climatologia no acompanyava a l’aeroport de l’Alguaire i, per tant, que havien d’aterrar a Reus. «Nosaltres ja teníem els busos esperant, al final ha estat només mitja hora més de carretera per ells», va puntualitzar Archer. De fet, els esquiadors britànics que van volar al matí a mitja tarda ja estaven instal·lats en els hotels.

Aquest, però, no és el primer cop que el turoperador es troba amb aquesta situació. De fet, la temporada passada, també es van veure vols afectats per una climatologia adversa en quatre jornades. En aquest sentit, durant el desembre del 2016 i el gener del 2017 es van haver de desviar avions cap a Reus arran de la boira que hi havia a l’aeroport lleidatà.



Un 13% més de vols

L’operadora Neilson Thomas Cook ha incrementat per aquesta temporada entre un 13% el nombre de vols procedents del Regne Unit, que aterren a l’Alguaire i que tenen com a destí final portar turistes d’aquest país al Principat. Al detall, es preveu que arribin un total d’11.500 passatgers de desembre a març. En comparació a la temporada passada, van acudir al Principat per aquesta via 10.300 turistes britànics a través de l’aeroport lleidatà.



Es consoliden els aeroports amb els quals ja es va treballar l’any passat: Londres Gatwick, Londres Standsed, Manchester i Birmingham. Així mateix, es preveu que durant els mesos de desembre, gener i març hi hagi quatre vols a la setmana. En canvi, el febrer n’hi haurà sis per setmana.



L’empresa Neilson Thomas Cook fa sis anys que opera a Alguaire i, principalment, porta passatgers cap Andorra. De fet, l’any passat va traslladar 14.180 britànics, dels quals 72,6% van venir al Principat.

Més del 90% de les pistes obertes a Vallnord

Vallnord preveu obrir aquest Nadal el 90% de les pistes de Pal-Arinsal i amb gruixos d’entre 50 i 60 centímetres de neu acumulada, segons un comunicat del domini. D’altra banda, l’estació d’Ordino-Arcalis preveu obrir el 100% de les seves instal·lacions i acull uns gruixos que es mouen entre els 60 i els 100 centímetres de neu acumulada. «El bon estat de les estacions, resultat de les precipitacions d’aquesta mateixa setmana, juntament amb la millora de la meteorologia, permetran als usuaris viure a Vallnord unes festes completes», va assenyalar el domini.

Durant l’hivern, Vallnord oferirà activitats per a totes les edats com ara la pista de trineus o la tirolina Big Zip a les estacions massanenques. En les ordinenques està disponible els itineraris i l’àrea de freeride pensades per un públic experimentat, mentre que també hi ha la pista Megaverda pels esquiadors debutants.