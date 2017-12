La Seu d’Urgell recapta 7.000 euros per a la Marató de TV3

La Seu d’Urgell ha recollit prop de 7.000 euros a partir de les activitats solidàries que ha organitzat amb motiu de la Marató de TV3, una iniciativa que ja ha arribat a la 26a edició i que, enguany es centra en les malalties infeccioses. Concretament, el gruix de les activitats impulsades des de la Seu per a la causa solidària, ha arribat als 6.864,65 euros, tal com va informar ahir RàdioSeu.

Tot el fons recaptat s’ha aconseguit a través d’accions col·lectives que han empès milers de persones a posar-hi el seu gra de sorra i participar en la lluita contra un grup de malalties que són la causa de mort d’una de cada tres persones al món i, segons alerten els experts, en la pròxima dècada es convertiran en una greu epidèmia que podria arribar a causar la mort de 10 milions de persones l’any 2050, nombre que supera les morts per càncer.



Si es fa la suma total i el balanç de la participació de la ciutat en aquesta cita anual de la solidaritat, la Seu d’Urgell ha estat l’escenari d’una trentena d’activitats organitzades en benefici de la Marató. Entre aquestes, ressalten accions com el concert de Nadal de l’Orquestra de Cambra Cadí, que va recaptar 514,60 euros; el concert de la Nova Companyia Instrumental, amb 436,95 euros, i la xocolatada amb coca de l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses, que va recollir gairebé 400 euros.

Activitats pendents

La xifra dels 7.000 euros encara no és definitiva, pel fet que encara hi ha pendents altres activitats solidàries a la Seu en el marc de la Marató que podrien fer augmentar el marcador i contribuir encara més a la investigació de la cura de les malalties infeccioses, uns tractaments més eficaços i unes millors atencions a les persones que les pateixen.



Algunes de les propostes solidàries que encara falten per fer des de la Seu i per a la Marató són actes com la celebració del tradicional Concert de Reis, que anirà a càrrec de la Coral Signum i tindrà lloc a la catedral de la Seu, tal com confirmen fonts de RàdioSeu.