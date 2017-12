Escaldes destinarà 9 dels 30 milions a inversions

El Comú d’Escaldes-Engordany va presentar ahir els pressupostos per l’any que ve, que inclouen un capítol d’inversions de nou milions d’euros, xifra que suposa un increment de les inversions del 73%, respecte de les d’aquest any. Dos milions i mig es destinaran a l’embelliment de l’avinguda Carlemany i una mica més de dos milions aniran destinats a la millora de les instal·lacions esportives com les piscines, el gimnàs, la zona de Sant Jaume, el pavelló Prat Gran o el rocòdrom. Sobre la renovació de Carlemany, la cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va assenyalar que el procés de renovació s’exposarà públicament i «es tractarà amb la màxima transparència i consens amb els agents implicats».



Una altra gran obra pública prevista és la separativa d’aigües a l’avinguda Fiter i Rossell per un milió i mig d’euros. «Uns treballs complexos tant per la longitud de la via, com per la pendent, la quantitat de serveis que hi ha i el número de vehicles que hi circulen», va explicar Marín. Amb aquesta reforma el comú estarà al 81% d’adequació de les separatives. Altres projectes que es contemplen són la sala de vetlles, la compra de vehicles de neteja o la substitució de l’enllumenat públic per llums de baix consum. A més, el comú comptarà l’any vinent amb uns crèdits plurianuals per més de cinc milions que es dedicaran «a l’adequació de la parcel·la del futur aparcament de la part alta», a tocar de la carretera de l’Obach, que proveirà el comú amb 600 places de pàrquing. Es tracta d’un espai que trigarà uns anys en inaugurar-se ja que requereix de grans obres per contenir les terres.

Recuperació de pressupostos

El total de pressupost de la parròquia escaldenca arriba als 30 milions d’euros, una xifra que no s’havia vist al comú en els darrers deu anys i que suposa un increment de més de dos milions respecte del de 2017. A més, la cònsol va incidir en el fet que «en els darrers sis anys l’endeutament s’ha reduït pràcticament a la meitat», situant-los per sota dels 20 milions d’euros, molt per sota del 50 per cent de la capacitat màxima legalment admesa.

Les despeses de personal representen el 32% del pressupost total, una xifra molt lleugerament inferior a la de l’any passat, ja que no caldrà pagar els sous del personal eventual, com els socorristes, que treballaven a la piscina comunal, ara en obres.

L’oposició va aplaudir unànimement els «bons pressupostos» presentats. Tot i això, el conseller liberal Marc Magallón va decidir abstenir-se mentre que la consellera socialdemòcrata Cèlia Vendrell va votar en contra en considerar que hi mancava «el compromís per obtenir el 51% de Capesa», l’empresa encarregada de la distribució de l’aigua potable a la parròquia. «Tot i que reconec que és un esforç pressupostari molt important amb obres molt costoses, he hagut d’emetre un vot desfavorable», va lamentar Vendrell.

Vigilància privada al parc

Després de l’alarma generada pel consum de drogues al Prat del Roure i la detecció del comú de «certs comportaments incívics», des del dilluns el parc compta amb un vigilant de seguretat privada que reforça els agents de circulació que treballen a la zona i que són requerits sovint a l’avinguda Carlemany, a més de la Policia. «El vigilant no pot fer res per ell mateix però sí que pot donar avís a les autoritats perquè hi prenguin part. Es tracta d’una zona amb molts nens i hem volgut intervenir-hi», va explicar Marín.

40 aniversari de la parròquia

L’any que ve Escaldes-Engordany celebrarà el 40 aniversari de la creació de la parròquia. Per aquest motiu, s’ha incrementat el pressupost del departament de Cultura per confeccionar un programa d’esdeveniments per celebrar l’efemèride i retre tribut a les persones que l’han fet possible. A més, també es compliran 30 anys dels primers Esports d’Estiu del país celebrats a Escaldes que han evolucionat d’acord amb les famílies.