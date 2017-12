L’oposició exigeix tractar les escoltes telefòniques amb cautela

Després que dimecres el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar que havia establert negociacions amb els grups de l’oposició i actors del sistema judicial per tal d’augmentar els supòsits que permetrien fer escoltes telefòniques durant les investigacions de delictes, ahir els grups de l’oposició van manifestar la seva cautela respecte del canvi i van demanar molta cautela a l’hora d’intervenir en drets fonamentals com el de la intimitat. A més, van assegurar desconèixer encara el gruix de les modificacions que es volen fer i van insistir en la necessitat d’esperar a veure propostes més concretes per poder decidir si hi donarien suport o no, encara que es van mostrar comprensius respecte del fet que l’entrada en joc de nous delictes tecnològics i l’ús de les xarxes socials haurà de suposar una modificació dels procediments en algun punt. Tanmateix, van recordar que l’últim intent de reforma dels supòsits per permetre les intervencions de les comunicacions va ser un fracàs i va generar molta polèmica.

Experiència prèvia



Els consellers de l’oposició van explicar ahir el mal record que conserven sobre el primer intent de modificació de supòsits per permetre la intervenció de les comunicacions durant les investigacions de suposats delictes.



«Veig una insistència del ministre Espot en aquest tema de les escoltes telefòniques, una qüestió molt polèmica al nostre país per la qual tot el Consell li va retirar l’esmena», va dir el conseller del PS, Pere López, qui, a més, va recordar la intervenció del ministre a posteriori: «Va dir que no s’havia mirat bé la llei quan la va aprovar el Govern, una explicació molt poc seriosa. Aquest tema l’ha de tractar amb molta més cura del que ho ha fet fins ara», va considerar López respecte de la reacció del ministre Espot.

Els parlamentaris estan d’acord amb què els nous delictes tecnològics han de comportar reformes



Des dels liberals, el conseller Jordi Gallardo va opinar que «aquest tema cal reprendre’l perquè la primera vegada que es va plantejar no es va fer correctament i per tant hem d’esperar què passa aquesta vegada. En la primera ocasió es va fer servir una altra modificació per provar d’encabir-la».

Drets fonamentals

«Tot el que sigui tocar el dret a la intimitat s’ha de parlar i s’ha de valorar molt bé», va dir el conseller d’UL, Josep Pintat. En aquesta mateixa línia es va expressar el conseller d’SDP, Víctor Naudi: «Som especialment curosos amb el respecte als drets de les persones, de les llibertats i evidentment cal fer alguna petita modificació per encabir aquells delictes que avui no estan tipificats, tenint en compte les noves formes de criminalitat com són els delictes tecnològics». Pere López es va dirigir al ministre Espot per «recordar-li que aquest tema l’ha de tractar amb més cura».



Els quatre consellers de l’oposició van expressar el poc coneixement sobre la nova proposta i es van mostrar receptius i disposats a saber més detalls aviats per poder posicionar-se millor. En tots els casos, es va valorar positivament que es vulgui implicar al Col·legi d’Advocats en el consens,un col·lectiu que es va oposar a la darrera reforma.