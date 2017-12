JuntsXCat guanya a la Seu i a l’Alt Urgell, seguit d’ERC

Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions al Parlament tant a la Seu com al conjunt de l’Alt Urgell, seguit de prop en tots dos casos per ERC-CatSÍ. De la seva part, C’s pren el tercer lloc al PSC, que retrocedeix lleument en percentatge, com també ho fan de manera més notable la CUP i el PP. CatComú-Podem queda en sisè lloc en tots dos casos. Tot plegat, en uns comicis amb una participació comarcal rècord del 77,51%, prop de quatre punts més que el setembre de 2015.

A la Seu d’Urgell, JuntsXCat ha vençut amb 1.867 vots (28,01%) i el segon lloc ha estat per a ERC amb 1.677 (25,16%). C’s esdevé tercera força en aquests comicis amb 1.315 (19,73%), per davant del PSC, que en rep 784 (11,76%). La CUP obté 362 vots (5,43%); el PP, 301 (4,52%), i CatComú-Podem, 267 (4,01%). Finalment, ja amb percentatges per sota de l’1% el PACMA suma 41 vots; PUM+J, 9, i RCGV, 6.

La participació a la capital alturgellenca ha assolit el 75,84% (6.690 votants sobre un cens de 8.809) i ha pujat de més de cinc punts sobre el 70,66% a què ja s’havia arribat ara fa dos anys.

Pel que fa a les variacions a la Seu, la suma de JuntsXCAT i ERC obté 3.544 vots; és a dir, un augment (+363) respecte dels 3.181 que va rebre Junts pel Sí, i també sumen més percentatge (53,17%) en comparació amb el 50,40% de la coalició que va vèncer ara fa dos anys. C’s augmenta en vots (+578) i en percentatge (+8,05), alhora que el PSC baixa (-45) i perd un 1,37% en global de vot. El principal descens és per a la CUP (-234), amb una pèrdua de 4,01 punts; i per al PP (-132), que cedeix 2,34 punts en el còmput. Finalment, CatComú-Podem baixa lleument en vot (-7) i en percentatge (-0,33) respecte de la llista del 2015 de CSQEP, informa RàdioSeu.

A la comarca de l’Alt Urgell, JuntsXCat venç encara més clarament amb un total de 4.011 vots (34,27%). La segueix ERC-CatSí en segon lloc amb 3.073 (26,26%). I el tercer és per a C’s amb 1.805 (15,42%). Ja per sota dels deu punts, el PSC suma 1.117 vots (9,54%); la CUP, 669 (5,72%); el PP, 484 (4,14%); i CatComú-Podem, 413 (3,53%). I amb percentatges inferiors a un punt, el PACMA rep 46 vots; PUM+J, 16; i RC-GV, 9.

Puigdemont guanya en 17 dels 19 municipis

Per districtes, JuntsXCat ha guanyat en 17 dels 19 municipis, amb percentatges que, al marge de la Seu, van des del 37% de Fígols i Alinyà i de Montferrer i Castellbò fins al 65,48% obtingut a Estamariu. De la seva part, ERC ha estat el partit més votat a Arsèguel i a Cava, en tots dos casos amb més de 40% de vots, i ha estat la segona força a les 17 poblacions restants. Pel que fa al tercer lloc, en 11 municipis l’ha ocupat C’s; en 5, la CUP, i en 2, el PSC. 33 A Oliana, amb una participació de 1.152 persones (83,90%, mig punt per sota del 2015), JuntsXCat ha guanyat amb 524 vots (45,64%), seguit d’ERC, amb 304 (26,48%); C’s, amb 103 (8,97%); el PSC, amb 77 (6,71%); el PP, amb 54 (4,70%): la CUP, amb 49 (4,27%) i CatComú-Podem, amb 25 (2,18%).

33 En comparació amb els anteriors resultats comarcals, JuntsXCat i ERC guanyen vots (+538) i percentatge (+2,78) respecte dels resultats de Junts pel Sí.