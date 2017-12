La Massana preveu pel 2018 el primer augment de deute en 6 anys

El Comú de la Massana va aprovar ahir per unanimitat els pressupostos de la parròquia per l’any vinent, superiors en un 6% als d’aquest any i que contemplen un petit increment del deute per primera vegada en els darrers sis anys, en part, per la important aposta per les inversions que pugen un 31% i arriben als dos milions i mig d’euros, davant des gairebé dos milions de l’any passat. L’endeutament del Comú ha passat de ser de 43.112 euros el 2012 a 10.512 al tancament de l’any corrent mentre que s’espera que la xifra pugi fins als 14.337 a la fi de 2018. No obstant això, el cònsol major de la Massana, David Baró, va assegurar: «Tenim l’endeutament controlat, representa un 50% del que marca el sostre legal». A més, el cònsol va explicar que hi ha possibilitats que s’acabi l’any per sota d’aquesta xifra, si arriba l’import de les transferències del Govern previstes pel 2017 i que encara no han rebut els comuns.

Aposta pel Prat del Colat

El programa estrella de les inversions per l’any que ver serà el de parcs i jardins i, en concret, el Prat del Colat que rebrà gairebé 400.000 euros per remodelar els jocs i millorar l’enllumenat, entre d’altres. A més, hi ha previstos 50.000 euros addicionals per al manteniment i embelliment d’altres àrees verdes.

L’eixamplament de la carretera d’Anyós i de la carretera de l’Aldosa tenen un pressupost previst de 450.000 euros mentre que l’adequació de la xarxa d’aigües apareix en la tercera posició de les inversions amb gairebé 300.000 euros. La segueixen al llistat la inversió en maquinària i el cadastre comunal.

Despeses de personal



L’únic capítol del pressupost per l’any que ve que va aixecar crítiques entre la minoria del Comú de la Massana va ser el de les despeses de personal. El conseller de DA Albert Esteve va considerar que l’augment del 3% respecte de l’anterior pressupost era massa elevat, sobretot perquè els treballadors socials van passar aquest any a dependre de Govern i són uns sous que el comú s’estalvia. Baró va rebatre’l amb l’argument que contractaran a tres nous agents de circulació i que, a més, cal comptar amb l’augment de l’IPC i els nous triennis.