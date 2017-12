Encamp inicia la campanya contra l’oci nocturn molest

«si surts de nit, respecta el descans dels altres». Aquest és el missatge central dels fulletons que ahir es van acabar de repartir a la trentena d’hotels del Pas de la Casa i els locals d’oci nocturn de la zona. En total, s’han repartit prop de 8.000 pamflets editats en català, castellà, anglès i francès amb l’objectiu de transmetre als turistes les normes bàsiques de comportament que s’han de complir per evitar molestar els veïns durant la nit. Amb aquesta iniciativa, el Comú d’Encamp posa en marxa una campanya de sensibilització, la primera acció sobre el terreny que s’engega derivada de la taula transversal de l’oci nocturn.



«A Andorra apostem pel turisme de qualitat. També volem turistes que vinguin a passar-s’ho bé i els agradi la festa, però que siguin respectuosos», va apuntar ahir el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. Hotelers i veïns donen fe dels aldarulls que provoquen certs grups de turistes, sobretot durant el final de la temporada d’hivern. «Ara al Nadal, el turista que arriba és més familiar i la temporada és tranquil·la. Hi ha èpoques més complicades com al febrer o per Setmana Santa, quan els joves tenen vacances», va dir Torres. Joan Poza, director de l’hotel Font d’Argent, assegura que la situació és «difícil». «En aquest hotel el client ve a esquiar i li dona importància a poder descansar bé per poder practicar esport l’endemà», va dir Poza, lamentant el soroll del que se sent des de les habitacion.



Torres també destaca les mesures que s’estan prenent des del Govern, que demana als touroperadors que ampliïn el nombre de guies per destinar-ne alguns –un per cada 10 turistes– a controlar els joves susceptibles de provocar incidències durant la nit. «Això augmentarà el cost del producte, però si el resultat és positiu, tots en sortirem guanyant», va assegurar Torres. L’altra mesura és la de prohibir la venda d’alcohol als bars i discoteques mitja hora abans de l’hora de tancament.