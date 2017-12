El síndic diu que la feina legislativa es reprendrà amb o sense acord

La reorganització del Consell General segueix sense desencallar-se. Vista la dificultat que les quatre forces representades arribin a un acord en breus, el síndic general va assegurar ahir en declaracions a la premsa que la feina legislativa es reprendrà després de les festes de Nadal hi hagi o no una entesa de com s’ha de reestructurar el grup mixt, que actualment està format per 10 membres, sent la representació més nombrosa de l’oposició des de la incorporació dels cinc consellers del grup liberal. «El que no farem és aturar el funcionament normal del Consell perquè no hi hagi un acord amb els membres del grup mixt», va afirmar Vicenç Mateu. I va afegir que si en la propera Junta de Presidents, prevista pel 8 de gener, no han arribat a una entesa, la reunió es farà igualment sense la seva representació.

El responsable de Sindicatura desmenteix López i diu que sí que va contactar-hi

En aquest sentit, el síndic general també va indicar que la reorganització del grup ha de «respectar el principi democràtic de majories i de minories i el respecte a la pluralitat». Fins a l’arribada de Josep Pintat i els seus afins, la presidència corresponia al socialdemòcrata Pere López, que tenia tres dels cinc parlamentaris del grup, i la vicepresidència era del progressista Víctor Naudi. Amb l’arribada de cinc consellers més, però, les majories canvien i, segons el síndic, de no arribar a un acord correspondria a Pintat ocupar el càrrec. «La nova presidència i vicepresidència, si se’m preguntés el meu parer, hauria de recollir el principi democràtic de minories i majories i a la vegada, el respecte a la pluralitat», va afirmar el síndic.

La picabaralla entre Mateu i López

L’afer està agafant protagonisme els últims dies, especialment perquè a esperes que es resolgui, les comissions legislatives estan de moment aturades. A més, però, ha acabat desencallant en una guerra de retrets entre el síndic general i el fins ara president del grup mixt per les formes que s’han utilitzat. Segons López, el síndic no els va comunicar com pertocava els canvis que s’havien de dur a terme per reestructurar el grup mixt després de l’arribada dels nous membres. Una afirmació que, segons Mateu, no és certa.

Mateu respon al líder del PS a través del Facebook que es va posar en contacte amb ell fa una setmana

I entre mig del que diu un i altre, tots dos s’han intercanviat cartes donant voltes a la situació i, fins i tot, missatges a través de les xarxes socials. Així, el socialdemòcrata va enviar ahir a Sindicatura un escrit demanant una nota jurídica que esvaeixi els dubtes que creuen que hi ha sobre el funcionament del grup mixt i «la manca de comprensió» dels nouvinguts. Segons defensen els del PS cal arribar a un «acord global» que tingui en compte, a més de la presidència, la repartició de les comissions i les representacions internacionals i que s’aprovi «per unanimitat com s’ha fet fins ara».



Qui també va trametre una carta ahir va ser Mateu que va recordar a tots els membres del grup mixt que han d’explicar a Sindicatura «en un breu termini» com es reorganitzen després de les noves incorporacions. En la mateixa, s’aprofita per desmentir a López, deixant clar que «en data 15 de desembre del 2017 vaig adreçar una comunicació al fins llavors president del Grup Parlamentari Mixt informant-lo de la incorporació» dels cinc parlamentaris d’UL i CC. I que, en no rebre resposta, «em permeto reiterar la petició».



A la carta també recorda que els consellers no s’adhereixen al grup mixt voluntàriament, sinó perquè així es recull al reglament del Consell General. I que, per tant, «el seu reglament intern i la seva representació han d’anar obligatòriament relacionats amb la composició que el grup pugui tenir en cada moment i han de respectar, com no podia ser altrament, els principis de democràcia i pluralitat».



A més, el síndic també va explicar la seva versió dels fets en una publicació a les xarxes socials que va rebre el reconeixement de la consellera independent, Sílvia Bonet,també adherida al grup mixt. En tot cas, Mateu va remarcar que a ell no li correspon establir quin ha de ser el reglament de funcionament del grup mixt. «Crec que són els membres del grup els quals amb la seva plena sobirania ,capacitat i responsabilitat han de ser capaços d’arribar en aquest acord. Si mai després d’un temps prudencial veiem que aquest acord no és possible, ja es faria el necessari perquè el Consell General no s’atures», va assegurar.

El paper de Bonet en la reorganització del grup parlamentari

El paper de la independent Sílvia Bonet pot ser decisiu per trencar l’encaix en què es troben els membres del grup mixt. En l’hipotètic cas que els cinc consellers entrants donessin suport a Pintat i els cinc que ja hi eren –López, Gili, Alís, Naudi i Bonet– estiguessin del costat de López hi hauria un empat tècnic. Diverses fonts, però, apunten que hi hauria un apropament de Bonet amb DA i especialment amb Sindicatura que podria fer decantar la balança cap als antics liberals. A canvi, Pintat i els seus podrien oferir a l’exprogressista un lloc al Consell d’Europa o una plaça d’interès per l’ordinenca.