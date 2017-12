Un món millor a través de la música del Cor de Rock d’Encamp

El Cor de Rock d’Encamp de l’escola andorrana, en col·laboració amb l’associació Música per Viure-Judit Ribas ha estat fent aquests mesos un videoclip subvencionat per la Societat de drets d’autor i drets veïns d’Andorra que es va veure per primera vegada en el decurs del concert de Nadal que el cor va protagonitzar ahir al vespre, a l’Andorra Congrés Centre (ACCO) d’Ordino. Segons els seus impulsors, aquest projecte audiovisual pretén il·lustrar com a través de la música es pot aspirar a fer del món un lloc millor. La cançó triada per a aquest projecte audiovisual va ser Man in the mirror del Michael Jackson, ja que, segons van explicar els autors del vídeo, representa perfectament la tasca educativa que s’està fent amb col·lectius molt diversos a Encamp i Managua (Nicaragua), gràcies a l’associació Música per Viure-Judit Ribas.



Actualment, el Cor de Rock d’Encamp compta amb 65 alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, de diferents orígens i nacionalitats que responen a realitats culturals i socials diverses. Aquest fet és bàsicament el reflex de la societat present en el sistema educatiu del país avui día. El Cor de Rock va considerar que, a través del cant coral, els adolescents un mitjà per al desenvolupament de la persona en valors com l’amistat, la solidaritat i el voluntariat. A més, la finalitat del cor es manté fidel a la creença original dels seus directors Jordi Porta i Gil Blasi que la música ajuda els estudiants a millorar el rendiment acadèmic, la motivació escolar i la confiança en un mateix.

Col·laboració transatlàntica



Pel que fa a l’associació Música per Viure-Judit Ribas, té com a missió millorar les vides dels nens i joves de Centreamèrica i el Carib a través de la práctica musical. Aquest projecte el desenvolupa concretament al barri René Cisneros de Managua on col·labora amb més de 100 nens i les seves famílies i donant-los-hi l’oportunitat d’aprendre música i al mateix temps potenciar les seves capacitats, aprendre valors humans positius i adquirir eines per al seu desenvolupament emociona, informa l’ANA.



Man in the mirror va ser una de les cançons preferides de Michael Jackson, pels mateixos motius de denuncia de les injustícies i de posada en valor de la humanitat que el cor d’Encamp va reivindicar ahir. El vídeo oficial de Jackson es va fer muntant diversos fotogrames històrics, amb l’objectiu de promoure la lluita contra les injustícies, com la pobresa o el racisme. Hi apareixen, entre d’altres, Martin Luther King, John F. Kennedy, Mandela, Gandhi, la Mare Teresa, Hitler, al-Gaddafi o Gorvatxev. També hi va participar una coral, en aquell cas de gospel.