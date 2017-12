El Superior absol l’home acusat d’abusar de la filla de l’exparella

El Tribunal Superior va absoldre ahir a un home que Corts va condemnar a quatre anys de presó, dos d’ells ferms, per presumptament haver violat la filla de la seva exparella el 2003 i quan la nena tenia sis anys. Es dona el cas que la jove, que ara té 21 anys, també va denunciar que el seu avi havia abusat d’ella.



Tot es va desencadenar el 2015 arran que la nena fugia sovint de casa. En un d’aquests cops, amb unes amigues, van robar en un centre comercial. Quan la Policia va parlar amb ella, llavors la nena va denunciar que patia abusos per part de l’avi, però hi va afegir que no era la primera vegada que era víctima d’aquest situació, sinó que també l’havia violat l’exparella de la seva mare.

Segons va relatar en el judici, que va tenir lloc el 26 d’abril d’enguany, a l’estiu del 2003, quan tenia sis anys, vivia amb la seva mare i la parella. En el domicili també vivia el germà gran de la nena, que tenia nou anys, el petit, que tenia 18 mesos, l’home que els llogava el pis i l’exparella del company de la mare.

L’home també estava penat a indemnitzar amb 6.000 euros a la víctima, però també ha estat amnistiat



Quan aquesta anava a treballar, va relatar la jove, es quedaven amb la seva exparella i jugaven a fet i amagar amb el seu germà. Llavors, l’home s’amagava en un traster i, allà, hauria abusat dos cops d’ella. Segons el relat de la menor, l’acusat li hauria tocat els pits i la vagina, li hauria baixat els pantalons i li hauria penetrat. A més, va manifestar que li hauria fet tant mal que havia plorat del dolor. També va assegurar que l’home li hauria tocat els pits i la vagina en reiterades ocasions. Ara bé, durant l’audiència a Corts l’acusat va negar tots els fets.



En el judici també hi va intervenir una metgessa forense. Aquesta va manifestar que és poc probable que un home adult pugui penetrar una nena de sis anys per la fisonomia d’una menor d’aquesta edat. No obstant això, sí que va ressaltar que podria ser que ho hagués intentat i que, per això, li hagués fet tant de mal o bé que li hagués introduït els dits. La metgessa també va indicar que el relat de la jove era creïble perquè era coherent i no tenia cap contradicció.

La defensa de l’home va demanar-ne l’absolució perquè considerava que no hi havia proves suficients per incriminar-lo i que no es podia tenir en compte només el relat de la noia.

Malgrat això, el Tribunal de Corts va decidir a finals de juliol condemnar l’home a quatre anys de presó, dos dels quals condicionals, així com la prohibició de contactar amb la víctima durant dos anys. També, va dictaminar que havia d’indemnitzar la noia amb 6.000 euros. Unes penes que quedaven lluny de la petició del ministeri fiscal que havia demanat 15 anys de reclusió per dos delictes majors de violació continuada.



Unes condemnes que al final no s’aplicaran perquè el Tribunal Superior va decidir estimar el recurs de la defensa de l’acusat, revocar la sentència de Corts i absoldre a l’home.

L’avi

El Tribunal Superior només es va pronunciar en el cas de l’exparella, ja que l’avi se’l va jutjar amb rebel·lia perquè no va acudir al judici de Corts perquè viu a Portugal i, per això, no podia apel·lar a segona instància.



En el 2003, quan els nens van tornar a l’escola després de les vacances d’estiu, els professors van comprovar que estaven desatesos i uns treballadors socials van acabar donant la custòdia als avis materns. Segons va assegurar la jove tot anava bé fins que va entrar a l’institut. Llavors, l’home va començar a fer-li tocaments a les parts íntimes per sota de la roba. Això hauria durat tres anys fins que la nena ho va denunciar. La tieta i l’àvia de la nena van dir durant l’audiència que la jove s’ho havia inventat tot perquè l’avi era una persona molt estricta.

El Tribunal Superior no es pronuncia sobre l’avi perquè va ser jutjat en rebeldia perquè viu a Portugal



Tres psicòlogues que van intervenir en l’audiència van exposar que el relat de la nena era creïble perquè era coherent tant en el cas dels abusos de l’exparella de la mare com de l’avi.

La defensa del familiar va reclamar que s’absolgués l’home perquè els delictes haurien prescrit.

Finalment, Corts el va condemnar a cinc anys de presó ferma, 12 anys d’expulsió del Principat i 12 anys de prohibició de mantenir contacte amb la víctima. La fiscalia havia demanat set anys de presó per un delicte major d’abús i que es tingués en compte l’agreujant d’autoritat.