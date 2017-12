Presó per robar a l’interior de cotxes

Amb un dispositiu electrònic il·lícit que copiava les freqüències dels comandaments a distància que obren i tanquen els cotxes. Així obrien tres ucraïnesos els vehicles per furtar el que hi havia en el seu interior. Només un d’ells va reconèixer els fets durant el judici, però Corts els va condemnar els tres a presó i ahir el Superior va ratificar les penes. Al detall, un d’ells haurà de romandre tres anys en el centre penitenciari de la Comella, el que es creu que va participar en tots els robatoris. Un altre restarà a la presó dos anys i mig; i el tercer dos anys. A més, per a tots tres s’ha decretat la seva expulsió durant 20 anys del Principat.



Tots ells estan en presó preventiva des que se’ls va detenir el 6 d’agost del 2016 per un delicte major continuat de furt de porta, finestra amb inutilització dels sistemes d’alarma.

A començaments de juliol del 2016, la Policia va començar a rebre un seguit de denúncies de persones que els hi havien robat en l’interior dels turismes. Tots presentaven un denominador comú: no s’havia forçat la porta dels vehicles. Un altre patró que seguien és que, normalment, robaven a turistes que solien fer compres al Principat. Cada un dels homes, segons va relatar la Policia en el moment de la detenció, tenia un rol dins de la xarxa. Un feia de transportista, l’altra de vigilant i el tercer és el que executava el robatori en si.

Els homes seguien a la víctima i quan deixava el vehicle, amb un sofisticat aparell escanejaven i reproduïen les freqüències que emeten les claus electròniques. Això els permetia obrir i tancar les portes sense forçar-les. Això els permetia accedir a l’interior dels vehicles i poder obtenir objectes que hi havia dins. Entre altres coses, van furtar material de tot tipus: diners, càmeres fotogràfiques i ordinadors portàtils, fins a productes de neteja o de menjar.



Finalment, els homes se’ls va detenir el 6 d’agost al Pas de la Casa. En el moment de l’arrest, es va trobar als individus l’aparell amb el qual obrien les portes, així com material que havien sostret aquella jornada.



Tots els objectes que els hi van trobar en la possessió el dia de la detenció, van poder ser retornats als seus propietaris.