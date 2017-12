El Govern crea unitats de policia més especialitzades

A més, el text preveu l’ampliació i la concreció de les competències del Grup d’Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d’Investigació, amb l’objectiu de fer front als reptes existents en matèria antiterrorista, tal com es va informar ahir en un comunicat de Govern. L’altra gran novetat que incorpora el reglament és la creació de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional, adscrita directament a la Direcció del Cos.

El nou reglament de l’estructura orgànica del cos de policia, aprovat el dimecres pel Govern, contempla canvis en l’organigrama i la creació de dos nous grups policials, el Grup d’Antifrau, adscrit a la Unitat de Fronteres i Estrangeria, i el Grup de Jocs, adscrit a la Unitat d’Investigació Criminal III. A més, el reglament reforça l’especialització i el repartiment competencial equitatiu de les diferents unitats de manera que la Unitat d’Investigació Criminal General i les dues unitats d’investigació criminal especialitzades se suprimeixen i se substitueixen per tres unitats d’investigació criminal amb competències definides i especialitzades.

Per El Periòdic

