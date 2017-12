Nou magistrat del TC amb les transferències sobre la taula

Josep Delfí Guàrdia va jurar ahir el càrrec com a nou magistrat del Tribunal Constitucional (TC) per un període de vuit anys. Una de les primeres patates calentes que tindrà sobre la taula és el recurs que van presentar la setmana passada sis consellers generals a les lleis de competències i transferències i que ara al TC haurà de valorar si s’ajusten a la Carta Magna andorrana o no. Guàrdia n’és conscient i així ho va donar a saber ahir a la premsa. Ara bé, va mantenir el seu deure de confidencialitat: «Em consta. Només sé que s’ha interposat el recurs, però de moment no en sé res i si en sabes tampoc els hi podria dir res».

Durant el jurament, Guàrdia va assegurar que assumeix el nou càrrec amb la satisfacció de poder formar part d’una institució de «prestigi» com ho és el TC. Nascut a Balaguer, també va voler remarcar la seva relació amb el Principat a través dels fluvials. «Sóc de la vora del Segre i el Segre s’omple de les aigües del Valira», va remarcar el lleidatà.

Jordi Gallardo, president de Liberals d’Andorra, va assenyalar que de moment tenen dubtes «tant amb els terminis com amb l’opinió que pugui emetre al final» el TC sobre el recurs que van presentar de les dues lleis i, per això, ara estan a l’espera de l’avaluació que en faci el tribunal. Sobre Guàrdia, Gallardo va desitjar que faci «bona feina», ja que comença amb un «arxiu important sobre la taula».

Sobre el nou magistrat també es va pronunciar la consellera general del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili. «Haurà de treballar el tema de la inconstitucionalitat o no de les transferències i competències. Desitgem que treballi amb encerts».

Amb cautela es va expressar el síndic general, Vicenç Mateu: «Ahir, avui i demà seré absolutament respectuós amb el que decideixi el TC».