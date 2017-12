L’FC Andorra visita al cuer per tancar l’any

En una setmana moguda per la marxa del cos tècnic, l’FC Andorra afronta l’últim partit de l’any. Visita avui a la UE Valls, en un partit que recupera i que no es va poder arribar a disputar pels fets que van succeir a Catalunya el passat 1 d’octubre. Davant el cuer, s’haurà de veure com reacciona l’equip en el matx que tanca l’any després del canvi a la banqueta.

El Valls és l’únic equip de tota la Primera Catalana que encara no sap el que és guanyar aquesta temporada. En els 14 partits que porta jugats només ha sumat tres empats. La resta, tot derrotes. La ratxa actual és de sis. Amb 31 gols és el segon equip que més encaixa i amb 13 el segon que menys en fa. A pesar d’aquestes circumstàncies, «no ens podem refiar de cap rival», assegura Marc Ferré. Pel migcampista, aquesta estadística «no sé si el fa més perillós. A nivell de números és el darrer classificat i a priori hauria de ser el rival més assequible, però no crec que ens posi cap facilitat a l’hora de jugar».

Ferré: «A priori hauria de ser el rival més assequible, però no crec que ens posi cap facilitat a l’hora de jugar»

Es trobaran amb «un camp més petit del normal», davant un equip que té «un joc bastant directe. Hem de vigilar molt l’estratègia, no hem de concedir gaires faltes prop de l’àrea perquè són molt perillosos en aquest aspecte», i provar de «trepitjar àrea quan abans millor i trobar encert a l’estratègia. Serà determinant en un partit d’aquestes característiques on el camp és molt petit i el rival està necessitat de punts». Guanyar «i més a fora és molt important. Ens donaria molta confiança per començar de cara a l’any que ve i mirar el més amunt possible, però sempre amb els peus a terra».

La marxa confirmada dimarts de Marc Castellsagué «va sorprendre perquè a nivell esportiu les coses no estaven en una situació límit, ni en zona de descens, ni perillava l’objectiu del club, que és mantenir-se a Primera Catalana. Són coses que a vegades passen», subratllant que no és un fet inhabitual: «També s’han vist destitucions a altres equips quan la situació era fins i tot més còmode que la nostra». Eloy Casals ha dirigit durant la setmana l’equip i estarà a la banqueta a Valls. «La dinàmica que vol seguir és la que vam tenir a Tortosa, intentant sumar els tres punts», exposa Ferré. Són baixa per lesió Pujol, Alàez i Cisco, Emili per sanció, i Villagrasa perquè està recuperant-se d’una operació.