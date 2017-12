El MoraBanc se centra en l’ACB després de l’eliminació europea

L’enorme decepció viscuda per l’eliminació a l’EuroCup s’ha d’oblidar per centrar-se a la Lliga Endesa. El BC MoraBanc Andorra té un pròxim repte un cop el somni de seguir a Europa s’ha esvaït. Avui rep al Poliesportiu d’Andorra (19.00 hores) al Bilbao Basket, amb la intenció de deixar enrere les últimes dues derrotes i lluitar fins al darrer moment per una plaça per a la Copa del Rei.

Primer va ser el Baskònia, i després el Levallois Metropolitans. Són dues derrotes consecutives i dos cops rebuts. Sobretot el de la competició continental, ja que no permet entrar al top 16. «El nostre paper a l’EuroCup ens hagués agradat que fos diferent. L’altre dia no vam aconseguir fer el partit que volíem i espero que això ens serveixi per fer el partit que ens toca fer. Teníem una línia bastant clara en el nostre joc i en els dos últims partits la nostra defensa ha patit més del compte. Hem deixat que el rival anoti més punts del que ens agradaria i que els que necessitem per tenir opcions per guanyar», exposa Joan Peñarroya, entrenador del MoraBanc, que considera que contra els bascos és «un dia per tornar a trobar-nos a gust amb les nostres situacions defensives», perquè «necessitem rebaixar més els percentatges dels rivals».

Peñarroya: «Venim de dos partits en els que no hem guanyat i és un dia que tenim marcat per jugar bé i aconseguir la victòria»

El Bilbao no és ni molt menys el d’altres temporades. Se situa a la 16a plaça amb només quatre victòries i tot just el cap de setmana passat es va retrobar amb el triomf, imposant-se al Movistar Estudiantes. Per les circumstàncies d’uns i altres, «és un partit important per tots dos equips. Ells venen de guanyar l’últim partit de lliga després de moltes setmanes sense fer-ho i estan en una situació classificatòria que no els agrada, i nosaltres volem anar cap amunt. Juguem a casa, venim de dos partits en els que no hem guanyat i és un dia que tenim marcat per jugar bé i aconseguir la victòria». Peñarroya espera «un partit difícil perquè tenen una barreja de jugadors que coneixen la competició com ningú amb joves que estan aportant molt i els fa perillosos. Necessitem que no es trobin a gust i que no agafin confiança des del principi».

Millorar des de la defensa

Amb dues derrotes seguides «no estem en el millor moment després de l’eliminació, però aquest matx és perfecte per tornar al camí d’on estàvem en els partits anteriors del París i el Baskònia», admet Oliver Stevic. El pivot serbi creu que per tornar a vèncer «hem de jugar dur, millorar en defensa» si «volem continuar somniant de tenir opcions de jugar la Copa», de la qual es troben a dos triomfs a cinc jornades de concloure la primera volta. La principal característica de l’equip per guanyar les últimes setmanes va ser la solidesa al darrere, fet que sobretot a París no va produir-se: «Som un equip molt diferent quan juguem bé en defensa». I un exemple és que el Baskònia va anotar 97 punts i el Levallois 99, i «això no pot ser».

Pel que hi ha en joc, el matx amb el Bilbao «serà molt dur perquè ells tampoc no estan en un bon moment» i «segur que venen amb la mentalitat de guanyar el partit». Stevic confia en reaccionar i tornar al camí de les victòries en la línia que seguien fins la darrera setmana: «Tots els partits que juguem depenen de nosaltres. Si ho fem amb energia i bé en defensa segur que tenim més possibilitats de guanyar».

Donar la sorpresa

El croat Veljko Mrsic, que dirigeix als biscains des de finals del mes passat, considera que el MoraBanc «després d’un inici de temporada difícil està jugant molt millor. Contra el Baskònia van perdre per una possessió en un partit molt bo. Intentarem donar la sorpresa i guanyar el partit». Es tracta d’un «bon equip, fet per l’EuroCup i repetir el resultat de l’any passat, quan van entrar als play-off. Tenen una bona estructura amb bons bases i pivots».

Andrew Albicy va tornar lesionat de París i és dubte per al partit d’avui. Pel costat basc Lucio Redivo és baixa, Jonathan Tabu dubte, i per contra recuperen a Pere Tomàs. H