Andorra i els Balcans, a la franja baixa del preu de la llum a Europa

La factura de l’electricitat que els resdients a Andorra reben s’assembla, en l’import, a la de països com Bulgària, Montenegro o Moldàvia, taxes incloses. Aquesta és la conclusió que desprèn de les dades ofertes al respecte per l’Oficina Europea d’Estadística, Eurostat, creuades amb les de Feda. Al Principat, el cost del quilowatt hora (kWh) és d’11,31 cèntims d’euro mentre que a Bulgària, per exemple, és de 9,55 i també té un preu similar a Montenegro i Moldàvia, sempre amb els gravàmens corresponents. A la franja alta de la comparativa trobem Dinamarca, Alemanya i Bèlgica, on els rebuts dels consumidors reflecteixen 30 cèntims d’euro per kWh als dos primers països i gairebé 28 a Bèlgica. Per la part baixa hi ha Ucraïna, amb només 3,93 cèntims d’euro per kWh.

Els veïns

A banda i banda dels Pirineus, pel mateix consum domèstic, caldria pagar més. Dels 11,31 cèntims d’euro per kWh que es paguen al Principat, passaríem a pagar el 150% més a França, 16,9 cèntims el kWh, i el doble a Espanya amb un preu de 22,96 cèntims d’euro per quilowatt hora consumit. A Portugal, el preu del kWh és molt similar a l’espanyol: 22,84 cèntims d’euro.

preu de producció i venda /La factura elèctrica no només assenyala la despesa en kWh sinó que també inclou els impostos, que són molt diferents segons el país. Andorra, amb un sistema impositiu baix, augmenta menys d’un cèntim el preu del kWh entre el cost de producció i l’import de venda al consumidor. Passa de 10,82 cèntims d’euro nets a 11,31 euros després d’impostos. A Europa, el país que afegeix major percentatge d’impostos és Dinamarca, amb un sòlid estat del benestar. El preu al país escandinau passa de 10,03 cèntims d’euro que costa produir un kWh a 30,49 cèntims que acaba pagant el consumidor, gairebé el triple. A Espanya l’increment després dels impostos és de cinc cèntims i a França, de sis.

Salaris i electricitat

Una dada interessant per a valorar el preu real de l’electricitat per a la població és comparar-lo amb els salaris que es perceben a cada país. Per exemple, els 11,31 cèntims que costa el kWh a Andorra, IGI inclòs, cal entendre’l al costat de la xifra de 991 euros de salari mínim al Principat i els aproximadament 2000 euros de sou mitjà per entendre l’efecte sobre les butxaques de la factura de la llum. Així, a Bulgària, amb un preu de 9,5 cèntims per kwH, proper a l’andorrà, el salari mínim és de 235 euros, mentre que la mitjana que perceben els treballadors és de 1000 euros. A la franja alta en la qual es troba Dinamarca, el kWh costa 30,49 cèntims d’euro però el salari mínim per llei és de 2.200 euros i la mitjana de la població cobra 3.095 euros al mes.

No només quilowatts

El preu de la factura elèctrica inclou altres conceptes, a més del consum de kWh i els impostos. Cada mes cal abonar el lloguer dels comptadors i el manteniment d’aquests. Feda cobra entre 1,30 i 1,95 euros per aquest concepte mentre que a Espanya es paga entre 0,47 i 1,15 euros, depenent de l’aparell. A més, arreu és comú pagar un mínim establert pel tipus de tarifa, independentment del consum real efectuat.