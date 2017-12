Humor i terror en vinyetes

El cartell de l’exposició Fanhunter: Dràcula, que acull el Museu del Còmic de la Massana fins al 3 de febrer, confirma que la mostra s’ha fet per a Andorra en especial. Cels Piñol, guionista i dibuixant d’aquesta saga de còmic, va crear la imatge de presentació de l’exposició, on apareix en gran i al centre un Dràcula amb més nas que cap –com es recorrent en l’obra de Piñol–, envoltat de vampirs drets sobre el pont de Sant Antoni de Grella, també conegut com el pont de Sispony.



La mostra es va inaugurar dimecres passat amb l’objectiu de celebrar el 25è aniversari de la publicació del capítol més vampíric de la saga Fanhunter (caçador de fans). De fet, el número de Dràcula és un dels que ha gaudit de més ressò en la trajectòria professional del dibuixant i guionista, que va fer néixer l’episodi juntament amb Chema Pamundi. El capítol és una història autoeditada ambientada en el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que aquest any, en la seva 50a edició, va triar la figura de Dràcula com a leit motiv del Festival, Humor, ciència-ficció i terror estan garantits tant en les pàgines del còmic com en l’exposició, formada per una vintena de peces molt variades.

El 'making off'

La mostra inclou pàgines originals del capítol, a llapis blau i tinta, i peces que els lectors no hauran vist mai ja que mostren el procés de creació de l’obra, amb alguns esbossos de vinyetes i proves inicials de personatges. «La majoria són pàgines interiors que mostren com s’ha fet el còmic. Aquestes no estan fetes a ordinador, sinó amb paper, a l’estil antic», diu Piñol. El món Fanhunter va més enllà del còmic i és per això que la mostra també inclou vitrines on s’exposen jocs de taula i de rol inspirats en l’obra del barceloní. En una de les estanteries hi ha l’anomenat Fanhunter Urban Warfare, un joc de taula basat en una de les novel·les del guionista, Las montañas de la locura, que alhora és una obra basada en l’escriptor H.P Lovecraft.

El que destaca de l’altra vitrina és la selecció de peces publicades en forma de fanzine. «Algunes tenen més de 20 anys, són revistes que repartia entre les llibreries especialitzades i que les venia gairebé porta a porta», apunta Piñol. Una de les que es pot veure al Museu és la titulada Kiusap Ghotic núm. 2, firmada per Manolo García, el cantant del grup El Último de la Fila. «La madrastra de la meva parella treballava al seu estudi i com que li agradaven els meus còmics me’l va acabar signant», va explicar el dibuixant.



«Estic molt orgullós de poder exposar en un lloc com el Museu el Còmic de la Massana, que ja és un referent nacional tant a Andorra com a Catalunya», va dir Piñol. A la inauguració de l’exposició també va ser-hi present el president de l’associació L’Arca, Joan Pieres, i la consellera de cultura Jael Pozo.