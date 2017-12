El Saló de la Infància vol atreure 7.000 visitants

El Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, que aquest any ja arriba a la 26a edició, es proposa atreure fins a 7.000 visitants. A partir de demà s’obriran les portes del Complex esportiu i sociocultural a Encamp. Fins al dia 1 de gener les famílies podran apropar-se al centre per gaudir d’una estona amb els fills, que podran participar en tallers, activitats i jocs que s’han organitzat enguany per apropar-se al públic més familiar. A Encamp l’horari serà de 16.00h a 21.00h cada dia. Pel que fa al Pas de la Casa, el Saló de la Infància s’instal·larà al centre esportiu. S’hi podrà anar del 3 al 5 de gener de 16.00h a 21.00h. D’entre les novetats que inclou la nova edició es troben tallers diversos com un dedicat al maquillatge i activitats aquàtiques. També s’han introduït diversos canvis al programa amb la intenció de potenciar el servei de ludoteca i s’ha creat un espai centrat en el món multimèdia.

El focus en els infants de 2 a 6 anys

Aquest any, els organitzadors del Saló de la Infància, és a dir, el Comú d’Encamp, s’ha proposat sumar el màxim d’esforços per ampliar el nombre de visitants més menuts, els que tenen entre 2 i 6 anys. De fet, les activitats introduïdes per primer cop aquest any al programa del Saló van encarades a satisfer les necessitats dels infants amb aquesta edat i les seves famílies. A banda, també hi ha novetats pel públic més jove, que podrà provar simuladors nous de Fórmula1 i esquí. També hi haurà un nou infable per arribar a saltar fins a 6 metres d’alçada, un circuit de patins elèctrics i una pista americana per passar proves. La tarifa diària per entrar al saló és de 5 euros i l’abonament per a tots els dies a Encamp és de 18 euros. Per al Pas de la Casa, l’abonament és de 8 euros.



A Encamp, el Saló ocuparà uns 5.500 metres quadrats i al Pas, uns 2.000. Els organitzadors esperen augmentar el nombre de visitants respecte l’any passat, quan van comptar-ne 6.500. Una xifra que va superar la d’anys anteriors. El 2012, per exemple, el Saló va rebre prop de 4.000 visitants.