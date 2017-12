Les reserves al Pirineu se situen en el 75%

La previsió d’ocupació turística a les comarques del Pirineu entre el 26 de desembre i el 7 de gener és d’un 75% de mitjana, un 5% més que l’any passat. Segons els càlculs del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, per Cap d’Any es preveu arribar però a la plena ocupació en molts punts. Això es traduirà en un volum aproximat de 100.000 turistes, que generaran unes 250.000 pernoctacions als establiments hotelers. Alhora, està prevista la venda d’uns 250.000 forfets –un 10% més que l’any passat– al conjunt de les 11 estacions d’esquí del territori, que ofereixen uns bons gruixos de neu.

El director de Patronat, Juli Alegre, ha celebrat aquestes bones previsions i ha afirmat que tot estar pendents de tenir les dades definitives, aquest 2017 serà un any de «rècord» a la demarcació de Lleida i se situarà com «el millor de la història turística de les nostres contrades». Alegre remarca que això ha estat possible, en part, per «l’esforç ingent» que ha fet el sector privat en preus, inversió i promocions. També ha destacat el paper que han jugat les administracions turístiques per «estar al seu costat fent campanyes» per promoure l’oferta turística d’interior, que «cada cop més s’està reivindicant d’una forma potent a Catalunya per a les quatre estacions: primavera, estiu, tardor i hivern».

Alegre ha destacat també que el sector de la neu ha fet aquest any una inversió important, superior als 10 milions d’euros. En aquest sentit, la Diputació també ha fet una inversió de més de 400.000 euros i tot plegat s’ha vist arrodonit per una climatologia favorable que ha permès obtenir uns «resultats excepcionals».

D’altra banda, segons la Federació d’Hostaleria, els establiments de la Cerdanya i el Ripollès assoliran la plena ocupació per Cap d’Any. Respecte els hotels de les comarques d’interior, l’ocupació serà del 80% a la Garrotxa i a la Selva Interior mentre que a la ciutat de Girona s’espera que també fregui la plena ocupació, amb un 95% de reserves. Durant la setmana de Nadal, els percentatges d’ocupació seran més baixos, tal com acostuma a passar cada any, i variaran en funció de la zona.