La Fundació Crèdit Andorrà lliura noves beques

Julen Bacou, David Font, Bryan Dennys Giménez, David Pereiro i Clàudia Valdés són els cinc becaris que aquest any ha rebut una de les beques que atorga la Fundació Crèdit Andorrà. Tots ells han rebut aquesta beca en un acte que ha tingut lloc a Crèdit Centre. En el marc d’aquest lliurament també ha tingut lloc la conferència del becari André Ribeiro, sobre les start-ups. La Fundació Crèdit Andorrà arriba al seu trentè aniversari, i tal com han destacat tant la directora, Francesca Ros, com el president del patronat de la fundació, Antoni Pintat, i el conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, va néixer amb la vocació de fomentar l’educació. Al llarg d’aquests anys ha atorgat 197 beques.

Els becaris han explicat quins són els seus projectes i què significa per a ells haver rebut aquesta beca. Així, David Pereiro, que cursa un master of science in motorsport engineering a la Universitat Oxford Brookes ha destacat que des de ben petit és un apassionat de l’automoció i que amb els estudis que està fent està «complint un somni» que és dissenyar vehicles. Va estudiar enginyeria mecànica a Lleida i posteriorment un màster en enginyeria industrial i ara completa els seus estudis amb aquesta formació que duu a terme a Anglaterra. Ha destacat que per a ell la beca està sent «una ajuda molt important».

Julen Bacou ha rebut la beca per fer un master of science in investment & wealth management a l’Imperial College Business School de Londres i diu que el seu objectiu és aconseguir treballar en una gestora patrimonial i que els estudis que està fent a Londres li estan aportant «eines tècniques i una dimensió internacional». De fet, ha remarcat que l’experiència està sent «molt enriquidora». Pel que fa a la beca, remarca que l’ajuda, ja que «Londres és una ciutat molt cara», informa l’ANA.

Clàudia Valdés està fent un doble màster en advocacia i international business law a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) de Barcelona. Destaca que quan acabi, d’aquí a 14 mesos, podrà treballar en un gran despatx en què podrà veure com funciona l’arbitratge internacional que és el que ella vol fer. L’ajuda de la Fundació Crèdit Andorrà li ha servit molt, afirma, ja que aquest doble màster té «un cost molt elevat».

Bryan Dennys Giménez està fent un màster en advocacia a la Universitat de les Illes Balears. La seva vocació, comenta, és dedicar-se a l’advocacia, tot i que també l’interessa la docència. Es planteja, a més, fer un màster en dret privat quan acabi la formació que està fent ara. No preocupar-se tant per la part econòmica dels seus estudis és el que li està aportant la beca de la fundació.

A l’últim, David Font està cursant un màster universitari en art contemporani tecnològic i performatiu a la Universitat del País Basc, a Bilbao. Amb aquests estudis destaca que està complementant la seva formació musical de guitarra i li està permetent «obrir camps per aplicar-los a la música». Per això, indica que li agradaria continuar amb la música però aplicant-hi aspectes performatius, d’interdisciplinarietat artística. La beca li està permetent tenir una «plena dedicació en els estudis».