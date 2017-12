17 noves famílies s’interessen per l’acolliment de menors

Actualment, 25 menors i 19 famílies s’estan beneficiant del Programa d’acolliment familiar que gestiona el ministeri d’Afers Socials. Segons informa el Govern, des que es va engegar la darrera campanya d’acolliment, impulsada des de l’Àrea d’Atenció a la Infància i Adolescència el passat mes de juny, 17 noves famílies s’han interessat pel programa i (d’aquestes) dos ja han concertat la fase d’entrevistes, mentre que sis estan en fase d’informació i valoració.

Al parer de l’Executiu, aquestes xifres són molt «positives», ja que és mostra un augment d’interès per part de la ciutadania, si més no, a informar-se pel procés d’acolliment, i tot plegat, és un pas més per assolir l’objectiu de protegir els infants de la institucionalització.

Tipus d’acolliment

Dels 25 menors, 22 estan en famílies externes (amb un vincle de parentesc) i tres en famílies alienes (sense cap vincle de parentesc). Aquest darrer acolliment, segons especifica l’Executiu, ofereix «un espai dins d’una família el temps necessari fins que el menor pugui retornar amb la seva família d’origen». A banda de les xifres comentades, durant els darrers mesos el Govern ha estat treballant per poder incloure, «en un breu període de temps, a dos nous menors en dues noves famílies d’acollida (una en tipologia extensa i una aliena). Aquests menors es troben actualment ingressats al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves La Gavernera.

Malgrat que l’interès pel programa d’acolliment hagi augmentat, des que es va presentar la darrera campanya el nombre d’acollits no s’ha vist incrementat, també és cert que els processos d’acolliment són feixucs i que requereixen d’un període força extens i controlat.

Noves mesures / Amb la voluntat de seguir incentivant l’acolliment familiar, el Govern ja té previst un seguit de mesures que acompanyaran la campanya endegada fa gairebé sis mesos. La més immediata és la projecció (des de divendres passat) d’un anunci d’acolliment previ a l’inici de totes les projeccions de pel·lícules durant una temporalitat inicial de tres mesos. Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb els cinemes illa Carlemany.

Segons l’Executiu, la voluntat de totes aquestes accions que es realitzen des del ministeri tenen un doble objectiu. El primer és «fomentar la difusió i el coneixement del Programa d’acolliment familiar com a mesura de protecció». I el segon és «òbviament captar noves famílies interessades en acollir un infant».

El Govern espera que un cop l’anunci es distengui entre la ciutadania comencin a arribar «noves sol·licituds de famílies» interessades en acollir i que llavors encara es podrà fer un balanç més positiu del que ja s’ha fet fins ara. Tot i això, el ministeri no es quedarà aquí, ja que des dels departaments i àrees encarregades s’estan valorant més mesures d’informació i conscienciació. H