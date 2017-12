Salut incompleix la promesa de contractar una psicooncòloga

No s’ha incorporat encara la psicooncòloga que el Ministeri de Salut va prometre que contractaria aquest any per oferir un servei d’acompanyament integral als pacients de càncer, familiars i metges de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM). Un any després que s’anunciés la voluntat del Govern d’integrar una professional especialitzada, fonts de l’HNSM van confirmar a EL PERIÒDIC que ni tan sols s’ha publicat l’edicte per convocar els possibles aspirants a cobrir la plaça. Des de l’Hospital, asseguren que tampoc hi ha una data límit establerta per obrir la convocatòria.

La falta de compromís per part de Salut ha indignat l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), que reclama donar cobertura al servei de psicooncologia a l’Hospital des de fa anys. Josep Saravia, president de l’entitat, tem que el procés de creació d’una nova vacant s’allargui encara més amb unes possibles eleccions anticipades. «A finals de la legislatura suposo que els polítics tenen molts fronts oberts i no consideren la nostra reivindicació un tema prioritari», va lamentar Saravia. Tot i que va aclarir que «s’ha de ser benevolent amb els governants», també va dir que el deure del Govern és, com a mínim, donar explicacions. «Si les eleccions són a finals d’any, el Govern hauria de tirar endavant el que va prometre. Si es fessin abans, sabem que això quedarà en un segon pla», va afegir Saravia. Assandca té pendent al febrer una altra trobada amb el ministre de Salut.

el motiu: la falta de professionals

Si encara no hi ha una psicooncòloga a l’HNSM és per falta de residents d’Andorra amb la formació necessària per exercir el càrrec. Segons Saravia, aquest és l’argument que el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va utilitzar per excusar-se en una reunió que es va organitzar fa tres mesos per parlar del cas. «Quan ens va dir que no sabien de cap psicooncòloga dins el país, jo li vaig contestar que li podia donar noms i cognoms si volia», recorda el president d’Assandca. Saravia coneix fins a cinc persones expertes en aquesta branca. Algunes d’elles, ara mateix podrien estar interessades a treballar a l’Hospital, assegura Saravia. Algunes altres, ho haurien valorat fa un any, quan es va fer pública la intenció oficial d’afegir personal especialitzat a l’Hospital. Aquest és l’exemple de Tània Ramírez, andorrana amb formació en psicooncologia. «Ara com ara no m’interessaria apuntar-m’hi, perquè ja tinc una altra feina, però en el seu moment sí que ho hauria fet», va afirmar Ramírez. «És molt important que hi hagi aquesta figura. La malaltia té moltes connotacions socialment negatives i escoltar la paraula càncer encara fa por i continua sent tabú», lamenta Ramírez, que també coneix altres professionals del seu mateix àmbit.

sessions a l’associació

Els pacients que necessiten un psicooncòleg opten per visitar especialistes en consultes privades. També n’hi ha que directament són atesos per psicòlegs de l’Hospital o per la infermera principal, que tal com va explicar Saravia, és qui està assumint la tasca actualment. «No ho estan fent malament, però no tenen la titulació», apunta Saravia. Des de l’associació també es començaran a oferir sessions a pacients i familiars a partir del gener, un cop els representants d’Assandca es reuneixin amb el Col·legi de Psicòlegs i acabin de definir com gestionar aquest servei de manera conjunta, amb dues voluntàries de l’associació i dos membres del Col·legi.

«Esperem tenir-ho tot tancat al gener per cobrir la mancança de l’Hospital», va dir Saravia. En tot cas, va aclarir que la iniciativa de l’entitat ha de ser un complement als serveis que s’han d’oferir des de l’Administració pública. «Les sessions que farem des d’Assandca no podran substituir mai la psicooncòloga que en algun moment s’haurà d’incorporar a l’Hospital, que és des d’on s’ha d’actuar amb més urgència», va matisar Saravia. Assandca rep fins a tres trucades setmanals de persones interessades en l’atenció d’un psicooncòleg. «És molt variat, perquè també hi ha setmanes que no en rebem cap», explica el president. «Fins que no es posi en marxa la nova llei de sanitat, no podrem començar a tenir estadístiques de les malalties i dels pacients tractats al país». H